Идут бои "за каждый сантиметр земли": ВСУ пришлось отойти с позиций на Запорожье (карта)

На двух направлениях в Запорожской области продолжается интенсивное противостояние, и ВС РФ применяют все имеющееся оружие. В Силах обороны Юга сообщили, что идут жесткие бои за несколько населенных пунктов.

"На Запорожье, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои", — передали в Центре коммуникаций Сил обороны Юга Украины 11 ноября.

Российские оккупанты применяют все виды вооружения, которое имеют, чтобы вытеснить ВСУ с позиций. За прошедшие несколько суток зафиксировали до 100 боестолкновений.

"Вследствие активизации вражеских штурмовых действий, многочисленных попыток инфильтрации, усиления массированного огневого воздействия на наши позиции (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2000 боеприпасов) и фактического уничтожения всех укрытий и укреплений, с целью сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка", — заявила пресс-служба.

Упомянутые населенные пункты на карте Фото: Deep State

Отмечается, что в эти населенные пункты РФ пытается завести группы закрепления. Защитники всеми силами противодействуют вражеским попыткам. Также ВС РФ стремятся охватить Гуляйполе с востока и отрезать логистические пути, которые ведут из Покровского.

Гуляйполе на карте Фото: Deep State

"Бои продолжаются. За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно сражаются штурмовые и другие подразделения", — добавили в Силах обороны Юга.

Напомним, волонтер Сергей Стерненко сообщил о чрезвычайно напряженной ситуации на Запорожском направлении. По его словам, если нынешняя динамика сохранится, ВС РФ смогут продвигаться на километры, а затем и десятки километров ежедневно.

Аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ удалось оккупировать Катериновку на Константиновском направлении и Новониколаевку на Гуляйпольском направлении. В свежей сводке Генштаба ВСУ эти населенные пункты не упоминались.