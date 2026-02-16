Як проходить контрнаступ ЗСУ: що відбувається під Гуляйполем та які можливі плани генштабу

На карті бойових дій Інституту вивчення війни показали сім відтинків, на яких, ймовірно, можуть відбуватись наступальні дії Збройних сил України між Гуляйполем та Олександрівкою. Тим часом Генштаб ЗСУ, попри оцінки військових аналітиків та OSINTерів, офіційно визнав лише контрдиверсійні дії для зупинки інфільтрації російських підрозділів. Які події відбуваються на Гуляйпільському напрямку та у яких точках українські воїни "прорізають" російські позиції?

На карті бойових дій є дві області, в яких на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей активізувались Сили оборони України, вказується у звіті Інституту (ISW) від 15 лютого. Перша область — напрямку Олександрівки-Покровського, друга — біля Тернівки на північ від Гуляйполя. Аналітики написали, що ЗСУ мають успіхи на березі річки Гайчур. Є ймовірність, що вдалось "зачистити" або відсунути російські війська біля населених пунктів Добропілля, Прилук, Оленокостянтинівки, і також на лінії Цвіткове-Залізничне. Водночас, визнається, що ЗС РФ і просуваються: пройшли ще 1,5 км біля Залізничного.

У звіті ISW посилаються на аналіз ситуації на фронті, зробленому воєнним оглядачем Костянтином Машовцем. Згідно з даними оглядача, росіяни сповільнили наступ, а в деяких точках ЗСУ відкинули противника на 9,5 км. Українські наступальні дії (чи контратаки) почались, орієнтовно, 9 лютого, і тривають до сьогодні. Також є інформація про більш як десяток сіл, біля яких є успіхи у ЗСУ: Олексіївка, Орестопіль, Березове, Тернувате, Данилівка, Вишневе, Єгорівка, Злагода, Рибне, Привільне, Варварівка, Квіткове, Залізничне.

Аналітики опублікували карти бойових дій на Олександрівсько-Гуляйпільському напрямку. На одній карті позначено чотири області контратак ЗСУ — поруч з Вишневим, Соснівкою, Коломийцями, Веселим. На другій є ще три зони: Тернувате, Добропілля, Залізничне. Бачимо, які українські підрозділи глибоко врізались у позиції ЗС РФ: є ймовірність блокування, "обрізання" та зачистки червоних ділянок, які поки перебувають під російським контролем.

Наступ ЗСУ — ситуація на Олександрівському напрямку, 16 лютого, ISW Фото: ISW

Наступ ЗСУ — ситуація під Тернуватим, 16 лютого, ISW Фото: ISW

Можлива причина швидких проривів під Олександрівкою та Гуляйполем, — це блокування терміналів супутникового зв'язку Starlink, вказано у звіті аналітиків. При цьому зауважується, що можлива мета української активізації на цьому напрямку — відтягнути сили ЗС РФ, які російське командування накопичує для наступу на Слов'янськ-Краматорсько та Оріхів-Запоріжжя.

Наступ ЗСУ — ситуація на Гуляйпільському напрямку

На карті фронту проєкту DeepState не з'явились нові позначки на відтинку під Гуляйполем. Останні зміни — просування ЗС РФ на 3 км від Калинівського до Вербового, яке з'явилось 12-13 лютого.

Наступ ЗСУ — дані про лінію фронту на Гуляйпольському напрямку, 16 лютого, DeepState Фото: DeepState

Що каже Генштаб про контратаки ЗСУ

У звіті Генштабу ЗСУ розповіли про кількість штурмів ЗС РФ станом на ранок 16 лютого. Згідно з даними командування, активність росіян — на другому місці після боїв під Покровськом (61 атака): під Олександрівкою — 21, під Гуляйполем — 37.

Зазначимо, українське командування офіційно не підтверджувало наступ чи контрнаступ ЗСУ на Гуляйпільському напрямку. Речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин заявив, що ідеться про боротьбу з російськими диверсійними групами, які намагаються інфільтруватись вглиб позицій ЗСУ. Речник назва це "розвідувально-пошуковими діями" під селом Тернуватим, а не наступом. Тоді ж командир 1 штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла підтвердив успіхи, але деталей не наводив, оскільки операція ще триває.

