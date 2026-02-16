Как проходит контрнаступление ВСУ: что происходит под Гуляйполем и какие возможные планы генштаба

На карте боевых действий Института изучения войны показали семь отрезков, на которых, вероятно, могут происходить наступательные действия Вооруженных сил Украины между Гуляйполем и Александровкой. Между тем Генштаб ВСУ, несмотря на оценки военных аналитиков и OSINTеров, официально признал только контрдиверсионные действия для остановки инфильтрации российских подразделений. Какие события происходят на Гуляйпольском направлении и в каких точках украинские воины "прорезают" российские позиции?

На карте боевых действий есть две области, в которых на границе Днепропетровской и Запорожской областей активизировались Силы обороны Украины, указывается в отчете Института (ISW) от 15 февраля. Первая область — в направлении Александровки-Покровского, вторая — возле Терновки к северу от Гуляйполя. Аналитики написали, что ВСУ имеют успехи на берегу реки Гайчур. Есть вероятность, что удалось "зачистить" или отодвинуть российские войска у населенных пунктов Доброполье, Прилук, Еленоконстантиновки, а также на линии Цветково-Железнодорожное. В то же время, признается, что ВС РФ и продвигаются: прошли еще 1,5 км возле Железнодорожного.

В отчете ISW ссылаются на анализ ситуации на фронте, сделанный военным обозревателем Константином Машовцом. Согласно данным обозревателя, россияне замедлили наступление, а в некоторых точках ВСУ отбросили противника на 9,5 км. Украинские наступательные действия (или контратаки) начались, ориентировочно, 9 февраля, и продолжаются до сих пор. Также есть информация о более чем десятке сел, возле которых есть успехи у ВСУ: Алексеевка, Орестополь, Березовое, Терноватое, Даниловка, Вишневое, Егоровка, Злагода, Рыбное, Привольное, Варваровка, Цветочное, Железнодорожное.

Аналитики опубликовали карты боевых действий на Александровско-Гуляйпольском направлении. На одной карте обозначены четыре области контратак ВСУ — рядом с Вишневым, Сосновкой, Коломыйцами, Веселым. На второй есть еще три зоны: Терноватое, Доброполье, Железнодорожное. Видим, какие украинские подразделения глубоко врезались в позиции ВС РФ: есть вероятность блокировки, "обрезания" и зачистки красных участков, которые пока находятся под российским контролем.

Наступление ВСУ — ситуация на Александровском направлении, 16 февраля, ISW Фото: ISW

Наступление ВСУ — ситуация под Терноватым, 16 февраля, ISW Фото: ISW

Возможная причина быстрых прорывов под Александровкой и Гуляйполем, — это блокирование терминалов спутниковой связи Starlink, указано в отчете аналитиков. При этом отмечается, что возможная цель украинской активизации на этом направлении — оттянуть силы ВС РФ, которые российское командование накапливает для наступления на Славянск-Краматорск и Орехов-Запорожье.

Наступление ВСУ — ситуация на Гуляйпольском направлении

На карте фронта проекта DeepState не появились новые отметки на отрезке под Гуляйполем. Последние изменения — продвижение ВС РФ на 3 км от Калиновского до Вербового, которое появилось 12-13 февраля.

Наступление ВСУ — данные о линии фронта на Гуляйпольском направлении, 16 февраля, DeepState Фото: DeepState

Что говорит Генштаб о контратаках ВСУ

В отчете Генштаба ВСУ рассказали о количестве штурмов ВС РФ по состоянию на утро 16 февраля. Согласно данным командования, активность россиян — на втором месте после боев под Покровском (61 атака): под Александровкой — 21, под Гуляйполем — 37.

Отметим, украинское командование официально не подтверждало наступление или контрнаступление ВСУ на Гуляйпольском направлении. Представитель Сил обороны "Юга" Владислав Волошин заявил, что речь идет о борьбе с российскими диверсионными группами, которые пытаются инфильтроваться вглубь позиций ВСУ. Спикер назвал это "разведывательно-поисковыми действиями" под селом Терноватым, а не наступлением. Тогда же командир 1 штурмового полка им. Дмитрия Коцюбайло подтвердил успехи, но деталей не приводил, поскольку операция еще продолжается.

Напоминаем, 13 февраля французский OSINTер Clement Molin показал основные направления активности ВСУ и ВС РФ на линии фронта.