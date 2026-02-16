10 километров, изменивших расклад на юге: зачистка "серой зоны" под Гуляйполем, — детали

После месяцев постепенного давления российских войск на Гуляйпольском и Ореховском направлениях Силы обороны перешли к активным тактическим действиям, сорвав подготовку противника к наступлению. В то же время в российском информационном пространстве это уже назвали "контрнаступлением". Что на самом деле происходит под Гуляйполем и удалось ли стабилизировать ситуацию — разбирался Фокус.

Украинские войска на прошлой неделе смогли нарушить планы подготовки наступательной операции российских оккупантов на Запорожском и Ореховском направлениях, заявил военный обозреватель, полковник запаса Константин Машовец.

По словам Машовца, ВСУ на отдельных участках южного фронта продвинулись вперед на 9-9,5 км, усложнив противнику реализацию так называемой Запорожско-Ореховской наступательной операции.

Военный эксперт уточнил, что эти действия не стоит называть полноценным контрнаступлением — пока это операции сугубо тактического характера. Основная цель этих действий, по его оценке, — замедлить продвижение российских войск и "разорвать" их подготовку к масштабной операции.

Машовец также подчеркнул, что успехи ВСУ достигнуты лишь на относительно узких участках фронта, поэтому масштабные прорывы или окружение группировок противника пока не происходят.

Анализ военной ситуации на Запорожском направлении показывает, что Россия ранее планировала активизировать действия именно в районе Орехова, однако ресурсы и возможности для большого наступления ограничены.

Зачистка "серой зоны": попытка стабилизировать южный фронт

Военный эксперт Олег Жданов, комментируя ситуацию на южном фронте, отмечает, что действия ВСУ стоит рассматривать как попытку сформировать более выгодный оборонительный рубеж и предотвратить глубокий прорыв противника.

По его словам, анализ рельефа и развития событий последних недель показал реальную угрозу продвижения российских войск в направлении Камышевахи и потенциально — в Запорожье. Именно поэтому, вероятно, было принято решение провести зачистку так называемой серой зоны.

"Десять километров — это в основном "серая зона", которую сегодня уже называют зоной активных боевых действий. Накопление российских войск там стало угрожающим, поэтому было принято решение о ее зачистке", — объясняет Фокусу Жданов.

Эксперт отмечает, что на отдельных участках "серая зона" может достигать пяти-десяти километров. Кроме того, российская оборона в отдельных населенных пунктах могла быть неустойчивой, поскольку подразделения противника продвинулись вперед, но не успели должным образом закрепиться.

"На военном языке это называется контратакующими действиями на отдельных участках линии фронта. На мой взгляд, это формирование оборонительного рубежа для предотвращения дальнейшего продвижения российских войск вглубь Запорожской области", — отмечает он.

По его словам, нынешние действия ВСУ — это попытка стабилизировать фронт после длительного давления противника на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

"Мы пытаемся стабилизировать ситуацию. Фронт нужно удержать", — говорит эксперт.

Он также обращает внимание на риски на других направлениях, в частности Лиманском и Славянском, где, по его словам, российские войска также создают угрозу логистическим маршрутам. При этом, по оценке Жданова, Украина пока не имеет значительных свободных резервов, тогда как у российских войск остаются подразделения, которые еще не были задействованы в боях.

"Если они перегруппируются и попытаются восстановить утраченные позиции, нам может быть очень сложно", — предупреждает он.

Отдельно эксперт отметил, что информационный фон вокруг событий в значительной степени формируется российскими Z-военкорами.

По его мнению, это делается с политической целью — накануне переговорных процессов сформировать нарратив о том, что Россия "за мир", тогда как Украина якобы "обостряет ситуацию" и выступает агрессором.

Он подчеркивает, что в российском информационном поле любые действия Украины подаются как эскалация, тогда как собственные удары и штурмы РФ не трактуются как агрессия.

"Контрнаступление", которого нет? Что происходит на самом деле под Гуляйполем

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко также считает, что разговоры о "запорожском контрнаступлении" ВСУ являются элементом российской информационной кампании.

По его словам, уже около недели российские пропагандистские ресурсы распространяют панические заявления о якобы масштабном контрнаступлении Сил обороны Украины в Запорожской области с применением значительных сил и бронетехники. При этом отдельные Z-военкоры сообщают о "тысячах погибших" и "сотнях уничтоженных единиц техники", однако никаких подтвержденных видео таких масштабных потерь в открытом доступе так и не появилось.

"Никакого эпического контрнаступления нет. Речь идет о тактического уровня контратакующих мероприятиях на отдельных участках фронта с целью улучшения позиций", — подчеркивает Коваленко.

Он отмечает, что переход от глухой обороны к локальным контратакам — обычная практика. В 2025 году подобные действия уже происходили, в частности на Добропольском направлении и во время операции зачистки на Купянском направлении. Однако для их проведения необходимы соответствующие условия.

Нынешними условиями, по словам эксперта, стали проблемы со связью у российских подразделений — из-за отключения "серых" терминалов Starlink, а также замедление и перспективное блокирование Telegram. Ухудшение коммуникации на линии боевого соприкосновения создало уязвимости, которыми украинские силы воспользовались для улучшения своих позиций.

Отдельным фактором Коваленко называет существенные потери 5-й общевойсковой армии РФ, которая действует на Южно-Донбасском и Гуляйпольском направлениях. По его оценке, с сентября 2025 года эта группировка понесла катастрофические потери — более 20 тысяч человек — и потеряла боеспособность.

Несмотря на усиление подразделениями из других армий, российское командование вынуждено рассматривать введение дополнительных резервов, в частности из состава 49-й армии и 90-й танковой дивизии. Эти силы планировали задействовать позже, после выхода на правый берег реки Гайчул, однако их могут применить раньше для ускорения действий в районе Гуляйполя.

По словам Коваленко, совокупность этих факторов позволила Силам обороны перейти от обороны к активным контратакам на отдельных направлениях. В результате противник был оттеснен от ряда населенных пунктов, в частности на участках вблизи Новоалександровки, Вербового и Вишневого, а также на Степногорском плацдарме.

В то же время добавляет эксперт, российская сторона называет эти события "масштабным контрнаступлением", чтобы впоследствии отчитаться о его "остановке" и объяснить потерю позиций.

"Это показатель уязвимости российских войск к неожиданным ситуативным факторам", — заключает Коваленко.

Ранее Фокус подробно разбирал ситуацию на стыке Запорожской и Донецкой областей — в частности под Гуляйполем и на направлении Орехова. Тогда эксперты предупреждали: российское командование постепенно накапливает силы, пытаясь создать условия для локальной наступательной операции с целью выравнивания фронта и выхода на более выгодные рубежи.