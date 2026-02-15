Продвинулись вглубь почти на 10 км: ВСУ сорвали подготовку россиян к наступлению, — Машовец

На прошлой неделе ВСУ на Гуляйпольском и Запорожском направлениях удалось если не полностью остановить российское наступление, то фактически свести его к тактическому минимуму.

Однако пока этого удалось достичь лишь на отдельных относительно узких участках фронта, заявил военный обозреватель, полковник запаса Константин Машовец.

"Вследствие этих контратак, на определенных участках ВСУ смогли отбросить передовые подразделения противника, в некоторых случаях, на 9-9,5 км", — написал Машовец.

Он подчеркнул, что называть такие действия ВСУ "контрнаступлением" пока не стоит.

"Скорее всего, мы имеем дело со "стабилизирующими" действиями ВСУ, причем, исключительно в тактической зоне. Причем, они носят достаточно ограниченный размах и масштаб. Поэтому, очевидно, не стоит утверждать, что сейчас кто-то "охватит фланги", "окружит вражескую группировку", "прорвется в тыл" и т.д.", — отметил Машовец.

По его словам, вероятно, главным значением и смыслом этих действий ВСУ, исключительно "стабилизирующего" характера, на Гуляйпольском и частично Запорожском направлениях, является желание украинского командования "замедлить" российское наступление.

"Поэтому, в таком случае, очевидно, нам не стоит говорить о глубоких оперативно-тактических прорывах и окружении. Конечно, если передовые части и подразделения российских 5-й, 36-й и 58-й ЗВА, явно ослабленные в предыдущих двухмесячных наступательных боях, существенно и масштабно "посыпятся в обороне", то ВСУ попытаются воспользоваться этим, развивая свои успехи на отдельных тактических участках и направлениях в полноценное оперативно-тактическое наступление. Но пока, на данный момент, такой ход событий, как по мне, явно не просматривается, причем сразу по ряду причин", — пояснил Машовец.

К таким причинам он отнес:

ограниченное количество сил и средств в распоряжении украинского командования на этих направлениях (поскольку даже эти сравнительно небольшие успехи, ограниченные по масштабу исключительно тактическим уровнем, нужно еще чем-то закреплять и развивать, а соответствующих сил — "под обрез");

наличие у российского командования достаточных оперативных резервов на этих направлениях, и в основном они еще не использовались им;

ВСУ не имеют преимущества в воздушном пространстве и артиллерии на этих направлениях, что им критически необходимо в случае такого развития событий.

"Пока можно говорить лишь о некоторых контратакующих действиях ВСУ на отдельных тактических участках и направлениях Южной операционной зоны, максимальное оперативно-тактическое значение которых заключается исключительно в срыве подготовки и проведения российским командованием в ближайшем будущем гипотетической Орехово-Запорожской оперативной наступательной операции", — подчеркнул Машовец.

Напомним, в ночь на 15 февраля ВС РФ массированно обстреляли Запорожскую область.