ВС РФ массированно обстреляли Запорожскую область: одна погибшая, семеро раненых, — ОВА (фото)

Российские военные совершили массовый обстрел Запорожской области в ночь на 15 февраля. В областной администрации сообщили, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, разрушениям подверглись жилье, авто и объекты инфраструктуры.

По состоянию на утро сообщалось об одной погибшей и семи раненых в результате обстрелов ВС РФ. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram.

"Один человек погиб, семеро ранены в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам", — говорится в сообщении.

ВС РФ массированно обстреляли различные районы Запорожской области

Федоров добавил, что из-за атак ВС РФ по области поступили сообщения о повреждении имущества. В частности, за минувшую ночь было 37 сообщений о разрушении частных домов, автомобилей и объектов инфрастуктуры в разных районах области.

"В течение суток оккупанты нанесли 658 ударов по 33 населенным пунктам Запорожской области", — указывает глава областной администрации.

Відео дня

В результате обстрелов ВС РФ сообщается об одной погибшей и семерых пострадавших Фото: Национальная полиция

Впоследствии в Национальной полиции добавили, что ВС РФ ударили беспилотниками "Shahed" по частному сектору. В результате атаки три человека получили ранения — 75-летний мужчина и женщины 55 и 73 лет.

Ранее Фокус сообщал о чрезвычайной ситуации в энергетике Харьковской области. Из-за постоянных обстрелов россиян и критической ситуации с электроснабжением в Харьковской области официально признана чрезвычайная ситуация регионального уровня.

Впоследствии стало известно, что РФ атаковала посольство Азербайджана в Киеве. По словам президента Ильхама Алиева, РФ неоднократно атаковала дипломатические учреждения его страны в украинской столице.