ВС РФ массированно обстреляли Запорожскую область: одна погибшая, семеро раненых, — ОВА (фото)
Российские военные совершили массовый обстрел Запорожской области в ночь на 15 февраля. В областной администрации сообщили, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, разрушениям подверглись жилье, авто и объекты инфраструктуры.
По состоянию на утро сообщалось об одной погибшей и семи раненых в результате обстрелов ВС РФ. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram.
"Один человек погиб, семеро ранены в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам", — говорится в сообщении.
Федоров добавил, что из-за атак ВС РФ по области поступили сообщения о повреждении имущества. В частности, за минувшую ночь было 37 сообщений о разрушении частных домов, автомобилей и объектов инфрастуктуры в разных районах области.
"В течение суток оккупанты нанесли 658 ударов по 33 населенным пунктам Запорожской области", — указывает глава областной администрации.
Впоследствии в Национальной полиции добавили, что ВС РФ ударили беспилотниками "Shahed" по частному сектору. В результате атаки три человека получили ранения — 75-летний мужчина и женщины 55 и 73 лет.
Ранее Фокус сообщал о чрезвычайной ситуации в энергетике Харьковской области. Из-за постоянных обстрелов россиян и критической ситуации с электроснабжением в Харьковской области официально признана чрезвычайная ситуация регионального уровня.
Впоследствии стало известно, что РФ атаковала посольство Азербайджана в Киеве. По словам президента Ильхама Алиева, РФ неоднократно атаковала дипломатические учреждения его страны в украинской столице.