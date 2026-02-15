РФ сознательно атаковала посольство Азербайджана в Киеве, — Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Россия сознательно атаковала дипломатические учреждения его страны в Киеве. К тому же, это произошло не один раз.

Об этом глава государства сказал в комментарии "Украинской правде" во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в феврале 2026 года.

Ильхам Алиев об атаке РФ на посольство Баку

"Было 3 атаки на энергетическую инфраструктуру Азербайджана в Украине, а также трижды были атаки на посольство Азербайджана", — сказал президент.

По словам Алиева, после первой атаки можно было предположить, что это было случайно, поэтому они передали россиянам координаты дипломатических представительств Баку, но атаки повторились еще дважды.

"Несмотря на это, произошли еще две атаки. Поэтому это была сознательная атака на дипломатическое представительство Азербайджана", — считает глава государства.

Азербайджанский президент добавил, что в ответ его страна сделала специальные заявления, проинформировала посла и подала дипломатическую ноту. В частности, Алиев назвал действия РФ "недружественным шагом".

Реакция россиян

На заявление Ильхама Алиева отреагировали в МИД РФ, заявив, что "с удивлением восприняли" высказывания.

Там заявляют, якобы "при планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения вреда гражданским, учитываются места расположения диппредставительств".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил комбинированный удар РФ ракетами и дронами по Киеву. Во время атаки было повреждено здание посольства Азербайджана.

Азербайджанцы Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов присоединились к ЧВК "Вагнер" из тюрьмы. Теперь им грозит срок за умышленное убийство и другие тяжкие преступления.

Фокус ранее сообщал, что президент Азербайджана сделал то, что казалось невозможным — заставил Путина извиняться.