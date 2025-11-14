Алиев отреагировал на удар РФ по посольству Азербайджана: посла вызвали на ковер

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил комбинированный удар РФ ракетами и дронами по Киеву. Во время атаки было повреждено здание посольства Азербайджана.

Это уже не первый раз, когда россияне целятся в здание посольства, а также в другие объекты, связанные с Азербайджаном. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего разговора с Ильхамом Алиевым.

Также во время разговора президенты обсудили развитие партнерства.

В то же время МИД Азербайджана вызвал к себе посла России Михаила Евдокимова.

Ему сообщили о последствиях обстрела, в частности, о том, что в результате взрыва полностью снесло фрагмент внешней стены вокруг посольства. Также пострадали административное здание, консульская секция, служебные автомобили на территории.

Кроме того послу напомнили, что это не первая атака на объекты Азербайджана. Так, 10 марта 2022 года серьезные повреждения получило здание почетного консульства Республики Азербайджан в Харькове.

А 2 января 2024-го года РФ осуществила атаку аэробаллистической ракетой "Кинжал", которая не взорвалась, но упала рядом с посольством. Тогда образовался кратер шириной три метра, а сама ракета ушла на 8 метров под землю.

28 августа 2025-го года также произошло попадание в 50 метрах от территории посольства, пострадали его здания и резиденция посла.

Отдельно напомнили об ударах россиян по объектам азербайджанской компании SOCAR в Одесской области.

В МИД Азербайджана отметили, что еще в апреле 2022-го года передали России все координаты своих дипломатических учреждений в Украине.

"Мы подчеркнули, что такие атаки по нашим дипломатическим миссиям неприемлемы и попросили российскую сторону провести надлежащее расследование по этому вопросу и предоставить детальное объяснение", — отметили в МИД Азербайджана.

Напомним, что ночью РФ осуществила комбинированную атаку по Украине, основной целью стал Киев. В частности, повреждения от обломков ракеты "Искандер" получило здание Посольства Азербайджана.

Фокус ранее сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал то, что казалось невозможным — заставил Путина извиняться. По мнению эксперта, тем самым Азербайджан продемонстрировал, как выглядит снижение влияния Кремля.