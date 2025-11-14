Алієв відреагував на удар РФ по посольству Азербайджану: посла викликали на килим

Президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив комбінований удар РФ ракетами та дронами по Києву. Під час атаки було пошкоджено будівлю посольства Азербайджану.

Це вже не перший раз, коли росіяни ціляться в будівлю посольства, а також в інші об'єкти, пов'язані з Азербайджаном. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час своєї розмови з Ільхамом Алієвим.

Також під час розмови президенти обговорили розвиток партнерства.

У той же час МЗС Азербайджану викликало до себе посла Росії Міхаїла Євдокімова.

Йому повідомили про наслідки обстрілу, зокрема, про те, що внаслідок вибуху повністю знесло фрагмент зовнішньої стіни довкола посольства. Також постраждали адміністративна будівля, консульська секція, службові автомобілі на території.

Крім того послу нагадали, що це не перша атака на об'єкти Азербайджану. Так, 10 березня 2022 року серйозних пошкоджень зазнала будівля почесного консульства Республіки Азербайджан у Харкові.

А 2 січня 2024-го року РФ здійснила атаку аеробалістичною ракетою "Кинджал", що не вибухнула, але впала поруч з посольством. Тоді утворився кратер шириною три метри, а сама ракета пішла на 8 метрів під землю.

28 серпня 2025-го року також сталося влучання за 50 метрів від території посольства, постраждали його будівлі та резиденція посла.

Окремо нагадали про удари росіян по об'єктах азербайджанської компанії SOCAR на Одещині.

У МЗС Азербайджану наголосили, що ще в квітні 2022-го року передали Росії всі координати своїх дипломатичних установ в Україні.

"Ми наголосили, що такі атаки по наших дипломатичних місіях є неприйнятними і попросили російську сторону провести належне розслідування з цього питання і надати детальне пояснення", – зазначили в МЗС Азербайджану.

Нагадаємо, що вночі РФ здійснила комбіновану атаку по Україні, основною ціллю став Київ. Зокрема, пошкоджень від уламків ракети "Іскандер" зазнала будівля Посольства Азербайджану.

