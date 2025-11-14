Спеціально прорахована атака: Зеленський підтвердив застосування "Циркона", наслідки в Києві

Російські окупанти в ніч на 10 листопада здійснили масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши дрони та ракети, зокрема балістичні та аеробалістичні. Внаслідок удару РФ загинуло четверо людей.

Відомо також про десятки поранених людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

"Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі", — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що в Києві зафіксовані руйнування в десятках багатоповерхівок. Також пошкоджень від уламків ракети "Іскандер" зазнала будівля Посольства Азербайджану.

Крім Києва під атакою були Харківщина, Одещина та Сумщина. По Сумській області росіяни вдарили ракетою "Циркон".

"Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно. Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає", — наголосив Зеленський.

Відео дня

Він також повідомив, що заслухав доповідь командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка щодо результатів роботи.

Чим атакувала Росія

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про наслідки роботи протиповітряної роботи по російських цілях.

Так, ворог використав 430 БпЛА різних типів (близько 300 з них — "шахеди"), а також 19 ракет — 3 аеробалістичні "Кинджали", 1 протикорабельну "Циркон", 6 крилатих "Іскандер-К"/"Калібр" та 9 балістичних "Іскандер-М"/КN-23.

Силам ППО вдалося збити або подавити силами РЕБ 419 повітряних цілей — 405 безпілотників та 14 ракет.

У той же час було зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих на 44 локаціях.

Атака на Київ

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що в Києві відомо про 22 локації, де зафіксовані влучання внаслідок ударів/падіння уламків.

Відомо про чотирьох загиблих мешканців дев'ятиповерхівки у спальному районі столиці. У той же час залишається інформація, що під завалами можуть перебувати люди, на місцях атак працюють рятувальники.

Міський голова Києва Віталій Кличко показав відео з Деснянського району, де тривають пошуково-рятувальні роботи.

За інформацією МВС, близько 30 людей у Києві дістали травми, серед них двоє дітей і вагітна жінка.

Голова Київської КМВА Тимур Ткаченко станом на 9:13 повідомляв про 27 поранених, зокрема двох дітей. 15 з потерпілих було госпіталізовано до лікарень.

Також Ігор Клименко повідомив про наслідки удару по Київщині — там близько десяти постраждалих, серед них 7-річна дитина.

Фокус повідомляв, що в ніч з 13 на 14 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку, основною ціллю якої був Київ.

Через попередні атаки росіян, по всій території України діють стабілізаційні графіки відключень. Станом на зараз Укренерго чи ДТЕК не повідомляли про зміну графіків, тож наразі 14 листопада діють ті, про які було оголошено 13 листопада.