Специально просчитанная атака: Зеленский подтвердил применение "Циркона", последствия в Киеве

Российские оккупанты в ночь на 10 ноября осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив дроны и ракеты, в частности баллистические и аэробаллистические. В результате удара РФ погибли четыре человека.

Известно также о десятках раненых людей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

"Специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре", — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что в Киеве зафиксированы разрушения в десятках многоэтажек. Также повреждения от обломков ракеты "Искандер" получили здание Посольства Азербайджана.

Кроме Киева под атакой были Харьковская, Одесская и Сумская области. По Сумской области россияне ударили ракетой "Циркон".

"Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно. Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все надо прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Нужно укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения. Спасибо всем, кто помогает", — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что заслушал доклад командующего Воздушных сил Анатолия Кривоножко о результатах работы.

Чем атаковала Россия

Воздушные силы ВСУ отчитались о последствиях работы противовоздушной работы по российским целям.

Так, враг использовал 430 БпЛА различных типов (около 300 из них — "Шахеды"), а также 19 ракет — 3 аэробаллистические "Кинжалы", 1 противокорабельную "Циркон", 6 крылатых "Искандер-К"/"Калибр" и 9 баллистических "Искандер-М"/КN-23.

Силам ПВО удалось сбить или подавить силами РЭБ 419 воздушных целей — 405 беспилотников и 14 ракет.

В то же время было зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых на 44 локациях.

Атака на Киев

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Киеве известно о 22 локациях, где зафиксированы попадания в результате ударов/падения обломков.

Известно о четырех погибших жителях девятиэтажки в спальном районе столицы. В то же время остается информация, что под завалами могут находиться люди, на местах атак работают спасатели.

Городской голова Киева Виталий Кличко показал видео из Деснянского района, где продолжаются поисково-спасательные работы.

По информации МВД, около 30 человек в Киеве получили травмы, среди них двое детей и беременная женщина.

Глава Киевской КГГА Тимур Ткаченко по состоянию на 9:13 сообщал о 27 раненых, в том числе двух детей. 15 из пострадавших были госпитализированы в больницы.

Также Игорь Клименко сообщил о последствиях удара по Киевской области — там около десяти пострадавших, среди них 7-летний ребенок.

Фокус сообщал, что в ночь с 13 на 14 ноября российские оккупанты осуществили массированную атаку, основной целью которой был Киев.

Из-за предыдущих атак россиян, по всей территории Украины действуют стабилизационные графики отключений. По состоянию на сейчас Укрэнерго или ДТЭК не сообщали об изменении графиков, поэтому сейчас 14 ноября действуют те, о которых было объявлено 13 ноября.