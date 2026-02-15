РФ свідомо атакувала посольство Азербайджану в Києві, — Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що Росія свідомо атакувала дипломатичні установи його країни в Києві. До того ж, це відбулося не один раз.

Про це глава держави сказав у коментарі "Українській правді" під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить у лютому 2026.

Ільхам Алієв про атаку РФ на посольство Баку

"Було 3 атаки на енергетичну інфраструктуру Азербайджану в Україні, а також тричі були атаки на посольство Азербайджану", — сказав президент.

За словами Алієва, після першої атаки можна було припустити, що це було випадково, тому вони передали росіянам координати дипломатичних представництв Баку, але атаки повторились ще двічі.

"Незважаючи на це, відбулися ще дві атаки. Тому це була свідома атака на дипломатичне представництво Азербайджану", — вважає глава держави.

Азербайджанський президент додав, що у відповідь його країна зробила спеціальні заяви, поінформувала посла та подала дипломатичну ноту. Зокрема, Алієв назвав дії РФ "недружнім кроком".

Відео дня

Реакція росіян

На заяву Ільхама Алієва відреагували в МЗС РФ, заявивши, що "з подивом сприйняли" висловлювання.

Там заявляють, нібито "під час планування ударів здійснюється ретельний контроль даних бойового застосування для виключення шкоди цивільним, враховуються місця розташування диппредставництв".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив комбінований удар РФ ракетами та дронами по Києву. Під час атаки було пошкоджено будівлю посольства Азербайджану.

Азербайджанці Раміль Алієв та Ісмаїл Гасанов приєдналися до ПВК "Вагнер" із в'язниці. Тепер їм загрожує термін за умисне вбивство та інші тяжкі злочини.

Фокус раніше повідомляв, що президент Азербайджану зробив те, що здавалося неможливим — змусив Путіна вибачатися.