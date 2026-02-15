ЗС РФ масовано обстріляли Запорізьку область: одна загибла, семеро поранених, — ОВА (фото)

Російські військові здійснили масовий обстріл Запорізької області в ніч проти 15 лютого. В обласній адміністрації повідомили, що внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнувань зазнали житло, авто та об'єкти інфраструктури.

Станом на ранок повідомлялося про одну загиблу та семеро поранених унаслідок обстрілів ЗС РФ. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram.

"Одна людина загинула, семеро поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах", — йдеться у повідомленні.

ЗС РФ масовано обстріляли різні райони Запорізької області

Федоров додав, що через атаки ЗС РФ по області надійшли повідомлення про пошкодження майна. Зокрема, за минулу ніч було 37 повідомлень про руйнування приватних будинків, автомобілів та об'єктів інфрастуктури в різних районах області.

"Упродовж доби окупанти завдали 658 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області", — вказує очільник обласної адміністрації.

Внаслідок обстрілів ЗС РФ повідомляється про одну загиблу та сімох постраждалих

Згодом у Національній поліції додали, що ЗС РФ вдарили безпілотниками "Shahed» по приватному сектору. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення – 75-річний чоловік та жінки 55 і 73 років.

