Просунулись вглиб майже на 10 км: ЗСУ зірвали підготовку росіян до наступу, — Машовець

Минулого тижня ЗСУ на Гуляйпільському та Запорізькому напрямках вдалося якщо не повністю зупинити російський наступ, то фактично звести його до тактичного мінімуму.

Проте наразі цього вдалось досягти лише на окремих відносно вузьких ділянках фронту, заявив військовий оглядач, полковник запасу Костянтин Машовець.

"Внаслідок цих контратак, на певних ділянках ЗСУ змогли відкинути передові підрозділи противника, у деяких випадках, на 9-9,5 км", — написав Машовець.

Він підкреслив, що називати такі дії ЗСУ "контрнаступом" поки не варто.

"Найімовірніше, ми маємо справу із "стабілізуючими" діями ЗСУ, причому, виключно у тактичній зоні. Причому, вони носять достатньо обмежений розмах та масштаб. Тому, очевидно, не варто стверджувати, що зараз хтось "охопить фланги", "оточить вороже угрупування", "прорветься в тил" тощо", — зазначив Машовець.

Відео дня

За його словами, ймовірно, головним значенням і змістом цих дій ЗСУ, виключно "стабілізуючого" характеру, на Гуляйпільському та частково Запорізькому напрямках, є бажання українського командування "уповільнити" російський наступ.

"Тому, в такому разі, очевидно, нам не варто вести мову про глибокі оперативно-тактичні прориви та оточення. Звісно, якщо передові частини та підрозділи російських 5-ї, 36-ї та 58-ї ЗВА, явно ослаблені в попередніх двомісячних наступальних боях, суттєво і масштабно "посипляться в обороні", то ЗСУ спробують скористатися цим, розвиваючи свої успіхи на окремих тактичних ділянках і напрямках у повноцінний оперативно-тактичний наступ. Але наразі, на даний момент, такий хід подій, як на мене, явно не проглядається, причому зразу з низки причин", — пояснив Машовець.

До таких причин він відніс:

обмежену кількість сил та засобів у розпорядженні українського командування на цих напрямках (оскільки навіть ці порівняно невеликі успіхи, обмежені за масштабом виключно тактичним рівнем, потрібно ще чимось закріплювати та розвивати, а відповідних сил — "під обріз");

наявність у російського командування достатніх оперативних резервів на цих напрямках, і здебільшого вони ще не використовувались ним;

ЗСУ не мають переваги у повітряному просторі та артилерії на цих напрямках, що їм критично необхідно в разі такого розвитку подій.

"Поки що ми можна говорити лише про деякі контратакуючи дії ЗСУ на окремих тактичних ділянках і напрямках Південної операційної зони, максимальне оперативно-тактичне значення яких полягає виключно у зриві підготовки та проведення російським командуванням у найближчому майбутньому гіпотетичної Оріхово-Запорізької оперативної наступальної операції", — наголосив Машовець.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого ЗС РФ масовано обстріляли Запорізьку область.