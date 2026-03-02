Ключевая высота 207: что может помешать РФ захватить Краматорск и Славянск в 2026-м

В то время как украинские войска продолжают контрнаступление в юго-восточном секторе 1200-метровой линии фронта в рамках продолжающейся уже 48 месяцев войны России против Украины, российские войска готовятся к собственному наступлению на северном участке. В частности, они планируют продвигаться к Славянску с востока, вероятно, как только потеплеет.

Но на их пути стоит как минимум одно серьезное препятствие: хорошо укрепленная высота к югу от руин Северска и в 25 км к востоку от Славянска, одного из двух крупных городов на западе Донецкой области, свободных от российской оккупации. Подготовительные бои вокруг высоты 207 могут определить, смогут ли русские нанести удар по Славянску и соседнему Краматорску с востока… или же им придется идти на города-близнецы из руин Покровска, расположенного в 45 км к югу от Краматорска.

Відео дня

На бумаге более короткий восточный подход может показаться более легким для россиян. Но украинская 10-я горнострелковая бригада, укрепившаяся на высоте 207, делает все возможное, чтобы осложнить предстоящее российское наступление. Если высота 207 удержится, и если плюс к тому украинские войска заблокируют продвижение с юга на Краматорск и Славянск, эти два города могут оставаться вне досягаемости России вплоть до 2027 года.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно