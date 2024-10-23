Атомная бомба в гараже: что нужно для создания кустарного и серьезного ядерного оружия

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Нет ничего сложного в том, чтобы в гараже собрать ядерный заряд пушечного типа (Trinity, Little Boy), если у вас есть доступ к урану-235 и взрывчатке. Проблема в том, что он будет довольно тяжелый, слабый — единицы килотонн — и опасный при транспортировке. С его помощью вы сможете уничтожить или серьезно повредить кирпичные или бетонные здания в нескольких кварталах и вызвать радиационное загрязнение в пределах микрорайона и на пару км в подветренном направлении.

Если у вас есть плутоний, тритий или дейтерид лития, источник нейтронов, а также промышленное производственное оборудование (в частности, для литья из плутония), вы сможете собрать ядерный заряд с бустингом. Верхний предел мощности таких зарядов — примерно 500 кт, но на общих машиностроительных предприятиях вряд ли можно сделать больше 50-100 кт. Таким зарядом можно уничтожить/серьезно повредить целый микрорайон и вызвать радиационное загрязнение в десятки км в подветренном направлении. Однако срок его хранения будет весьма незначительным и мощные заряды будут достаточно большими по размерам.

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Настоящие многостадийные термоядерные заряды по схеме Теллера-Улама можно изготовить только на специализированных предприятиях, но они уже позволяют получить мегатонную мощность или сотни кт в компактном исполнении. Мегатонный заряд может полностью разрушить крупное промышленное предприятие или несколько микрорайонов города, радиационное загрязнение будет примерно на том же уровне, что и у заряда с бустингом.

То есть каждое повышение мощности и технологичности заряда требует качественного повышения уровня производства (а также квалификации персонала и палевности всей операции).

Это минимум, который нужно знать, чтобы серьезно обсуждать перспективы восстановления ядерного статуса Украины, даже не касаясь вопроса, откуда брать плутоний и дейтерид лития, как их доставлять к цели и сколько лет и миллиардов долларов это все займет.

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