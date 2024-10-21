Ядерное оружие любит тишину: как делают атомную бомбу те, кому не нужна показуха

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О ядерном оружии и опыте Израиля

У нас в очередной раз возникла вспышка эмоциональных разговоров о ядерном оружии. Повод для этого известен. Но меня интересует совсем другое. На моей памяти риторическая ядерная лихорадка происходит у нас регулярно, уже в "несколько раз", еще с 1990-х гг. Содержание этих разговоров довольно примитивно: как плохо, что мы отказались от ядерного оружия, и как было бы хорошо, если бы мы ядерное оружие получили.

Вся эта "ядерная энергия" в конце концов уходит в воздух (сейчас — в воздух социальных сетей) без каких-либо политических последствий. И понятно почему. Потому что и заставили нас отказаться от ядерного оружия, и сейчас категорически против того, чтобы Украина стала ядерной державой, наши американские друзья. Я это никоим образом не оцениваю, просто напоминаю.

В контексте бурных обсуждений о ядерном оружии расскажу одну поучительную историю — об Израиле и ядерном оружии. Ее с некоторой иронией упоминает в своих мемуарах выдающийся израильский политик и государственный деятель Шимон Перес, которого считают отцом израильской атомной бомбы.

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. Израиль начал строить свой ядерный реактор. И это сразу вызвало слухи и подозрения о том, что Израиль разрабатывает свое ядерное оружие. Этим проектом как раз и занимался Шимон Перес. В 1963 году он приехал в США, чтобы заключить с правительством США соглашение на покупку противовоздушных ракет. И вдруг неожиданно его приглашают в Белый дом, а там с ним, вопреки протоколу, встречается президент США Джон Кеннеди. Цель встречи была крайне простой. Кеннеди прямо спросил Переса: "Каковы ваши намерения, если они касаются ядерного оружия?". Ответ Переса вошел в историю: "Господин президент, я могу вам сказать четко и ясно, что мы не будем устанавливать ядерное оружие в этом регионе первыми".

Шимон Перес, отец израильской ядерной программы

На мой взгляд, такой ответ был проявлением высшего уровня дипломатического искусства. Перес и не подтвердил, и не отрицал работу Израиля над ядерным оружием. Кеннеди такой ответ вполне удовлетворил. А вот в Израиле Перес оказался перед сокрушительным шквалом жесткой критики за несанкционированное политическое заявление. Однако со временем, и довольно быстро, эта импровизация Шимона Переса стала официальной и долгосрочной политической позицией Израиля. Ее назвали "ядерная неоднозначность" — не подтверждать и не отрицать существование ядерного оружия Израиля. И эта политика стала достаточно эффективным инструментом сдерживания от нападения на Израиль. После 1973 года межгосударственных войн арабских стран с Израилем уже не было. Хотя конфликтное противостояние с палестинцами продолжается и по сегодняшний день. И надо понимать, что наличие ядерного оружия не гарантирует от рисков конвенционных войн и конфликтов, что подтверждает, в частности, многолетнее противостояние Индии и Пакистана (обе страны имеют ядерное оружие).

Мораль сей басни такова: если вы хотите получить ядерное оружие, то не болтайте об этом где попало, а делайте так, чтобы об этом не знали ни друзья, ни враги. И даже если у вас это оружие появилось, не надо об этом сообщать на весь мир. Лучше используйте формулу "ядерной неопределенности". И не воспринимайте ядерку как панацею безопасности. Но прежде чем делать ядерное оружие, сделайте, наконец, хотя бы пороховое производство. Начинайте с малого и с самого необходимого. Израиль, кстати, начинал так же.

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