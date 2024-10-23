Атомна бомба в гаражі: що потрібно для створення кустарної та серйозної ядерної зброї

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Немає нічого складного у тому, щоби в гаражі зібрати ядерний заряд гарматного типу (Trinity, Little Boy), якщо у вас є доступ до урану-235 і вибухівки. Проблема в тому, що він буде досить важкий, слабкий — одиниці кілотонн — і небезпечний під час транспортування. З його допомогою ви зможете знищити або серйозно пошкодити цегляні або бетонні будівлі у декількох кварталах та спричинити радіаційне забруднення в межах мікрорайону і на пару км у підвітряному напрямку.

Якщо у вас є плутоній, тритій або дейтерид літію, джерело нейтронів, а також промислове виробниче обладнання (зокрема, для лиття з плутонію), ви зможете зібрати ядерний заряд із бустингом. Верхня межа потужності таких зарядів — приблизно 500 кт, але на загальних машинобудівних підприємствах навряд чи можна зробити більше 50-100 кт. Таким зарядом можна знищити/серйозно пошкодити цілий мікрорайон і спричинити радіаційне забруднення у десятки км в підвітряному напрямку. Однак термін його зберігання буде досить незначним і потужні заряди будуть досить великими за розмірами.

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Справжні багатостадійні термоядерні заряди за схемою Теллера-Улама можна виготовити лише на спеціалізованих підприємствах, але вони вже дозволяють отримати мегатонну потужність або сотні кт у компактному виконанні. Мегатонний заряд може повністю зруйнувати велике промислове підприємство або декілька мікрорайонів міста, радіаційне забруднення буде приблизно на тому ж рівні, що й у заряду з бустингом.

Тобто кожне підвищення потужності й технологічності заряду вимагає якісного підвищення рівня виробництва (а також кваліфікації персоналу і резонансності всієї операції).

Це мінімум, який потрібно знати, щоби серйозно обговорювати перспективи відновлення ядерного статусу України, навіть не торкаючись питання, звідки брати плутоній і дейтерид літію, як їх доставляти до цілі і скільки років і мільярдів доларів це все забере.

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