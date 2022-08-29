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Йодид калію не допоможе. Що робити в разі аварії на ЗАЕС

"Я дивлюся, всі вже купили йодид калію та чекають, коли вибухне ЗАЕС. Про вплив йодиду калію на здоров'я, як і кому його правильно приймати, вам розкажуть медики. Скажу лише, що шанси померти від викликаного опроміненням раку щитовидної залози нижчі, ніж від побічних ефектів препарату йодиду калію. Але є те, що дійсно потрібно зробити під час аварії на ЗАЕС". Думка.

Олексій Парновський
Олексій Парновський
Старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України
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Фото: AFP | Йодид калію не допоможе в разі аварії на ЗАЕС, найкращий спосіб врятуватися — сидіти вдома або в укритті

Спочатку розберімося, яка взагалі мета приймати йодид калію? Тільки одна: не дати вашій щитовидній залозі набратися радіоактивного ізотопу йод-131. Усе, більше ніякого радіозахисного ефекту він не має. Це не Rad-X із фолауту. Для цього є інші спеціальні (і шкідливіші та небезпечніші) препарати, які вам в аптеці не продадуть.

Тепер поговорімо, звідки береться радіоактивний ізотоп йод-131. Йод-131 є одним із продуктів поділу урану та плутонію, має масову частку 3% серед усіх продуктів поділу та період напіврозпаду 8 діб. Він осідає на поверхні, на рослинах, траві, цю траву їдять корови, їхнє молоко стає джерелом іонізуючого випромінювання, і пити його не дуже корисно для здоров'я.

Чи може йод-131 з'явитися під час викиду на ЗАЕС?

На ЗАЕС є два типи об'єктів, які можуть призвести до викиду радіоактивних матеріалів: сухе сховище відпрацьованого ядерного палива та власне реактори ВВЕР-1000/320 (6 штук). У сухому сховищі відпрацьованого ядерного палива йоду-131 бути не може, тому що він, як і інші ізотопи, що коротко живуть, там давно розпався. Залишаються реактори.

Реактори типу ВВЕР використовують воду і як сповільнювач, і як відбивач нейтронів (без них ядерна реакція не йде), і як охолоджувач. Ця вода, що безпосередньо контактує зі збірками, що виділяють тепло, перебуває в ізольованому внутрішньому контурі та за нормальної експлуатації не виходить за його межі. Тепло від неї через теплообмінник передається воді в зовнішньому контурі, яка вже використовується для генерації електроенергії в турбінах. Вода у внутрішньому контурі перебуває під високим тиском, який не дає їй закипіти. Якщо вода з внутрішнього контуру йде, ядерна реакція зупиняється сама собою.

Найгірший інцидент, який коли-небудь відбувався з реакторами, що працюють за таким принципом, — це аварія на АЕС Three Mile Island у 1979 році. Тоді стався викид переважно радіоактивних ізотопів криптону та ксенону, які не мали істотного впливу на здоров'я людей, які жили поруч.

Звичайно, не виключений сценарій і викид твердої речовини, наприклад, внаслідок вибуху водню або цілеспрямованого підриву активної зони реактора. Тільки в цьому сценарії теоретично можливий викид йоду-131. У всіх інших приймати йодид калію не тільки шкідливо та небезпечно, але й безглуздо.

Тому не штурмуйте аптеки в пошуках препарату йодиду калію. Він вам не потрібний.

Якщо викид відбудеться і ви живете в зоні випадання радіоактивних опадів (смуга приблизно 70×10 км із підвітряної сторони від станції) та з якихось причин не можете евакуюватися хоча б на 10 км у напрямку поперек вітру, вам знадобляться навички, отримані в попередній серії цього апокаліпсису.

У разі аварії на ЗАЕС потрібно:

  1. Сидіти вдома;
  2. Закрити вікна, якщо у вас дерев'яні віконні рами — заклеїти їх і заткнути щілини вологими ганчірками;
  3. Якщо дуже потрібно вийти з дому, то надягайте одноразову маску та рукавички, які потім викидайте;
  4. На вулиці прикривайте волосся та носіть захисні окуляри;
  5. Після повернення додому відразу прийміть душ, як мінімум — ретельно вимийте руки, обличчя, шию та вуха;
  6. Верхній одяг зберігайте так, щоб не контактувати з ним;
  7. Не вживайте в їжу свіже молоко, м'ясо, фрукти й овочі;
  8. Продукти купуйте тільки щільно упаковані та мийте упаковку перед відкриттям.

Ці дії захистять вас набагато надійніше за вживання препарату йодиду калію та з набагато меншою шкодою для здоров'я.

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