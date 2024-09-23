Без України не виходить: чому в РФ сталася чергова катастрофа з ракетою "Сармат"

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Мережею шириться новина про невдале випробування росіянами їхньої МБР РС-28 "Сармат". У мене є що сказати з цього приводу.

1. Я переконаний, що РС-28 "Сармат" — це спроба КБ Макеєва скопіювати Р-36М2 (також відома як 15А18М, РС-20, "Воєвода" та SS-18 Satan) розробки КБ "Південне". Р-36М2 — ракета на рідкому паливі, компоненти НДМГ+АТ. Двигуни для її перших двох ступенів російської розробки: 4 * РД-263 / 15Д117 хімкінського НПО "Енергомаш" (КБ Глушка) на 1-му ступені й РД-0256 + РД-0257 воронезького КБ "Хімавтоматики" (КБ Косберга) на 2-му ступені. На 3-му ступені Р-36М2 стояв двигун РД-869 розробки КБ "Південне". Крім того, сама конструкція ракети, насамперед системи подавання палива, також розробки КБ "Південне".

2. Необхідність копіювання спричинена тим, що МБР Р-36М2, що стояли на бойовому чергуванні у РФ, раніше обслуговувалися українськими фахівцями, тож після його припинення прийшли у непридатний до експлуатації стан. Власні ж розробки РФ, що базуються на твердопаливних МБР родини РТ-2ПМ* "Тополь", мають набагато меншу масу ГЧ і дещо меншу дальність.

3. КБ Макеєва раніше робило лише балістичні ракети підводних човнів, тому це трохи не їхній профіль, причому востаннє це було досить давно.

4. 20 квітня 2022 року було проведено перше й останнє успішне випробування нібито МБР РС-28 "Сармат". Проаналізувавши наявні матеріали, я дійшов висновку, що це була МБР Р-36М2, яку їм якимось чином вдалося довести до льотної придатності й запустити.

5. Після цього було 4 невдалих випробування нібито РС-28 "Сармат". Останнє з них — те, про яке йдеться.

6. Наразі незрозуміло, чи була це спроба пуску, чи відпрацювання заправки компонентами: встановити можна, проаналізувавши готовність наземних служб (зокрема служби контролю траси й служб полігону Кура) за супутниковими знімками. У мене немає доступу до знімків цих районів достатнього розділення.

7. Результат інциденту — вибух ракети у ШПУ з повним руйнуванням останньої. Зруйновані або значно пошкоджені об'єкти у безпосередній близькості до ШПУ. Вибух спричинив лісову пожежу. Варто також очікувати значного забруднення місцевості високотоксичними компонентами палива та продуктами їхнього горіння.

8. Цікава подробиця стосується позначення МБР РС-28 "Сармат", як і інших сучасних російських ракет. РС означає "ракета стратегічна" і є терміном Договору про обмеження стратегічних озброєнь. У СРСР ця система позначень ніколи не застосовувалася; натомість використовувались позначення Р для рідкопаливних і РТ для твердопаливних ракет, а також індекси ГРАУ. Наскільки я розумію, ця система позначень була прийнята в період, коли фактичне керівництво РФ здійснював Євген Примаков.

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