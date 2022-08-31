Місія МАГАТЕ прибула в Запоріжжя (відео)

В обласний центр приїхала колона з 20 машин. Далі вони попрямують у захоплений Енергодар.

Група Міжнародного агентства з атомної енергії у складі 14 осіб на чолі з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі прибула в Запоріжжя. Про це повідомляє держкорпорація "Енергоатом".

"Сьогодні, 31 серпня 2022 року, приблизно о 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула в Запоріжжя", — розповіла пресслужба компанії.

Про приїзд місії в українське місто поінформувало й агентство Reuters.

Колона з 20 автомобілів, разом із машиною швидкої допомоги, сьогодні вранці виїхала з Києва.

Далі делегати вирушать на окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Там місія має намір проінспектувати роботу атомного об'єкта, який утримують російські окупанти.

"Нарешті ми в дорозі після майже шести місяців зусиль. Я чудово розумію важливість цього моменту, але ми готові. МАГАТЕ готове", — прокоментував Гроссі.

Як повідомлялося, місія має дістатися до об'єкту вже сьогодні ввечері. Делегати проведуть на Запорізькій АЕС кілька днів.

Після закінчення офіційного візиту на станції має залишитись 6-8 інспекторів агентства.

Нагадаємо, окупанти заявили, що не видадуть спецперепусток членам місії МАГАТЕ, тому їм "доведеться стояти в черзі". Колаборант Володимир Рогов зазначив, що якби фахівці в'їжджали через РФ, то змогли б "безпечно, швидко та без перешкод" потрапити на об'єкт.

Раніше в Офісі президента попередили, що ЗС РФ навмисно обстрілює маршрут місії МАГАТЕ до ЗАЕС.