Целостность Запорожской АЭС нарушена: Литва просит отправить на объект полицию ООН

По словам заместителя генкомиссара литовской полиции, спецмиссия ООН обеспечит физическую безопасность Запорожской атомной электростанции. Рядом с объектом идут ожесточенные бои, несмотря на визит миссии МАГАТЭ.

Литва призывает подумать над отправкой постоянных сил полиции ООН на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас на встрече глав полиции ООН в Нью-Йорке, пишет пресс-служба полиции Литвы.

Необходимо создать долгосрочную миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, а полиция ООН могла бы обеспечить ее физическую безопасность, отметил Паулаускас.

"Некоторым странам война в Украине может показаться далекой, но ядерные инциденты игнорируют границы. Российские войска контролируют и используют в военных целях 1 из 4 атомных электростанций в Украине. Авария на ней угрожает даже самым отдаленным странам", — подчеркнул замгенкомиссара полиции.

[ + – ] Полиция ООН могла бы обеспечить безопасность ЗАЭС, говорят в Литве

Литва, по его словам, уже готова активно участвовать и направить такую ​​миссию из сотрудников литовских правоохранительных органов.

Начальники полиции ООН встретились первый раз после начала пандемии коронавируса, в ней участвовали министры более 100 стран, руководители полиции, региональных и профессиональных полицейских организаций, добавили в пресс-службе.

Первые выводы МАГАТЭ — целостность Запорожской АЭС нарушили несколько раз

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после первой проверки Запорожской АЭС захваченной войсками России в марте, заявил, что ее физическую целостность нарушили несколько раз.

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН 6 сентября, на нем должны выступить Гросси и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Команде МАГАТЭ предстоит много работы на атомной электростанции, некоторые ее работники останутся на объекте длительное время, говорил Гросси.

Местные жители обращались к главе МАГАТЭ с просьбой помочь остановить обстрелы Запорожской АЭС, чтобы не случилась трагедия.

Бои возле Запорожской АЭС

Разведка Министерства обороны Великобритании сообщает об ожесточенных боях в Энергодарском районе рядом с Запорожской АЭС, визит миссии МАГАТЭ не остановил боевые действия.

Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию о визите специалистов, отметила пресс-служба украинской госкомпании "Энергоатом".

Напомним, что в Офисе президента Украины (ОП) посчитали приезд группы МАГАТЭ на ЗАЭС недостаточно эффективным. Советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что за 2 часа проверки под контролем ВС РФ и работников "Росатома" можно было услышать лишь рассказы о "прилетах от ВСУ".

Один из сотрудников ЗАЭС назвал визит МАГАТЭ цирком. По его утверждениям, захватчики водили Гросси и инспекторов по собственному маршруту и показывали нарисованніе ими "карты прилетов".