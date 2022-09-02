"Они врут": в "Энергоатоме" рассказали, как россияне пытаются обмануть МАГАТЭ

В госкомпании перечислили манипуляции, к которым прибегают оккупанты, чтобы ввести в заблуждение инспекторов. К примеру, они спрятали на время своих солдат и заглушили связь на ЗАЭС.

Российские оккупанты прилагают все усилия для того, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС, заявили в государственной компании "Энергоатом".

"Р*шисты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на ЗАЭС и распространяют только выгодную им информацию", — сказано в заявлении компании.

[ + – ] Визит миссии МАГАТЭ в Энергодар могли без проблем освещать российские пропагандисты, независимых журналистов остановили на блокпосту

В "Энергоатоме" перечислили все манипуляции, к которым прибегли оккупанты:

Россияне сообщают о том, что на станцию прибыли журналисты со всего мира, однако на практике подавляющее большинство из них — сотрудники пропагандистских СМИ РФ. При этом автобусы с украинскими и иностранными журналистами российские солдаты не пропустили на своем блокпосту;

Также россияне искажают факты об обстрелах станции и повреждениях инфраструктуры атомной станции, обвиняя во всем украинскую армию;

Военные грузовики, в нарушение всех правил спрятанные в машинных залах энергоблоков, оккупанты представили инспекторам МАГАТЭ как технику войск химической защиты;

Миссию не пустили в кризисный центр станции, так как там сейчас находятся российские военные, которых представители МАГАТЭ не должны видеть. "То есть, часть вооруженных российских оккупантов на атомной станции просто "спрятали", — подчеркнули в "Энергоатоме";

Перед инспекторами разыграли спектакль "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ". При этом оккупанты заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы у людей не было возможности передавать фото и видеоматериалы, снятые на ЗАЭС и в городе-спутнике;

К работе на АЭС россияне допустили только оперативный персонал. Также они приняли меры, чтобы на маршрутах следования миссии МАГАТЭ инспекторам встретилось как можно меньше людей.

В "Энергоатоме" констатируют, что в таких условиях миссии будет трудно дать объективную оценку сложившейся на ЗАЭС ситуации. В госкомпании видят лишь один путь для выполнения всех рекомендаций миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности: для этого необходимо добиться вывода войск оккупантов с территории АЭС.

Как сообщалось, Литва призывает подумать над отправкой постоянных сил полиции ООН на ЗАЭС и создать долгосрочную миссию МАГАТЭ, чтобы обеспечить безопасность на объекте.

Напомним, сотрудник ЗАЭС назвал происходившее на станции во время визита МАГАТЭ цирком. Он рассказал, что инспекторы агентства передвигались по объекту и общались с сотрудниками станции в присутствии российских оккупантов и работников "Росатома". Также к ним привели местных коллаборантов, которые просили защиты от "обстрелов ВСУʼ.