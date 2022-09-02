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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация на Запорожской АЭС

"Они врут": в "Энергоатоме" рассказали, как россияне пытаются обмануть МАГАТЭ

Миссия МАГАТЭ, МАГАТЭ на Запорожской АЭС, Энергоатом, инспекторы на аомной станции, манипуляции, оккупанты на ЗАЭС
Оккупанты приняли меры, чтобы российские военные лишний раз не попадались на глаза инспекторам МАГАТЭ

В госкомпании перечислили манипуляции, к которым прибегают оккупанты, чтобы ввести в заблуждение инспекторов. К примеру, они спрятали на время своих солдат и заглушили связь на ЗАЭС.

Российские оккупанты прилагают все усилия для того, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС, заявили в государственной компании "Энергоатом".

"Р*шисты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на ЗАЭС и распространяют только выгодную им информацию", — сказано в заявлении компании.

Миссия МАГАТЭ, МАГАТЭ на Запорожской АЭС, Энергоатом, инспекторы на аомной станции, манипуляции, оккупанты на ЗАЭС
Визит миссии МАГАТЭ в Энергодар могли без проблем освещать российские пропагандисты, независимых журналистов остановили на блокпосту

В "Энергоатоме" перечислили все манипуляции, к которым прибегли оккупанты:

  • Россияне сообщают о том, что на станцию прибыли журналисты со всего мира, однако на практике подавляющее большинство из них — сотрудники пропагандистских СМИ РФ. При этом автобусы с украинскими и иностранными журналистами российские солдаты не пропустили на своем блокпосту;
  • Также россияне искажают факты об обстрелах станции и повреждениях инфраструктуры атомной станции, обвиняя во всем украинскую армию;
  • Военные грузовики, в нарушение всех правил спрятанные в машинных залах энергоблоков, оккупанты представили инспекторам МАГАТЭ как технику войск химической защиты;
  • Миссию не пустили в кризисный центр станции, так как там сейчас находятся российские военные, которых представители МАГАТЭ не должны видеть. "То есть, часть вооруженных российских оккупантов на атомной станции просто "спрятали", — подчеркнули в "Энергоатоме";
  • Перед инспекторами разыграли спектакль "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ". При этом оккупанты заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы у людей не было возможности передавать фото и видеоматериалы, снятые на ЗАЭС и в городе-спутнике;
  • К работе на АЭС россияне допустили только оперативный персонал. Также они приняли меры, чтобы на маршрутах следования миссии МАГАТЭ инспекторам встретилось как можно меньше людей.

В "Энергоатоме" констатируют, что в таких условиях миссии будет трудно дать объективную оценку сложившейся на ЗАЭС ситуации. В госкомпании видят лишь один путь для выполнения всех рекомендаций миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности: для этого необходимо добиться вывода войск оккупантов с территории АЭС.

Как сообщалось, Литва призывает подумать над отправкой постоянных сил полиции ООН на ЗАЭС и создать долгосрочную миссию МАГАТЭ, чтобы обеспечить безопасность на объекте.

Напомним, сотрудник ЗАЭС назвал происходившее на станции во время визита МАГАТЭ цирком. Он рассказал, что инспекторы агентства передвигались по объекту и общались с сотрудниками станции в присутствии российских оккупантов и работников "Росатома". Также к ним привели местных коллаборантов, которые просили защиты от "обстрелов ВСУʼ.