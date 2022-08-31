В Запорожье спасатели отработали план действий при аварии на ЗАЭС (фото)
В городе несколько часов проработали настоящие пункты очистки от загрязнения радиацией и эвакуировочные штабы.
В Запорожье 31 августа сотрудники ГСЧС провели практические отработки мер по реагированию на чрезвычайные ситуации в случае возможной аварии на Запорожской АЭС. Об этом сообщают на официальном сайте Главного управления ГСЧС Украины в области.
Спасатели отрабатывали схему эвакуации населения при возможной аварии на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, который сейчас находится под контролем российских оккупантов.
В первом блоке тренировок участники проверили планы эвакуации населения и обеспечение соответствующих мер.
Так, спасатели организовали и развернули пункт специальной обработки населения и транспортных средств от радиационного загрязнения.
А сотрудники группы радиационной и химической защиты развернул пост радиационного контроля. На нем можно было измерить уровень радиационного загрязнения личных вещей эвакуированных и транспорта, который выезжал из "грязной зоны".
Кроме того, представители органов местной власти отработали развертывание сборного пункта эвакуации.
Ранее Запорожская ОВА проработала сценарии эвакуации населения. В ведомстве отмечают, что в случае аварии на Запорожской АЭС заработает система оповещения гражданского населения о чрезвычайной ситуации, которая сообщит мирным жителям дальнейший порядок действий.
Фокус также писал о том, что обязательную эвакуацию могут провести еще в трех областях. Харьковская, Николаевская и Запорожская области могут стать следующими, где власти объявят проведение обязательной эвакуации мирного населения.