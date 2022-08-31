У Запоріжжі рятувальники відпрацювали план дій під час аварії на ЗАЕС (фото)

У місті кілька годин пропрацювали справжні пункти очищення від забруднення радіацією та штаби евакуації.

У Запоріжжі 31 серпня співробітники ДСНС провели практичні відпрацювання заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації у разі можливої аварії на Запорізькій АЕС. Про це повідомляють на офіційному сайті Головного управління ДСНС України в області.

Рятувальники відпрацьовували схему евакуації населення за можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції у місті Енергодар, яке зараз перебуває під контролем російських окупантів.

У першому блоці тренувань учасники перевірили плани евакуації населення та забезпечення відповідних заходів.

[ + – ] Евакуаційні заходи Фото: ГСЧС

Так, рятувальники організували та розгорнули пункт спеціальної обробки населення та транспортних засобів від радіаційного забруднення.

[ + – ] Рятувальники показують, як очищати забруднений радіацією транспорт Фото: ГСЧС

А співробітники групи радіаційного та хімічного захисту розгорнули пост радіаційного контролю. На ньому можна було виміряти рівень радіаційного забруднення особистих речей евакуйованих та транспорту, який виїжджав із "брудної зони".

[ + – ] Очищення від радіаційного забруднення Фото: ГСЧС

Окрім того, представники органів місцевої влади відпрацювали розгортання збірного пункту евакуації.

[ + – ] Збірний пункт евакуації населення Фото: ГСЧС

Раніше Запорізька ОВА опрацювала сценарії евакуації населення. У відомстві зазначають, що у разі аварії на Запорізькій АЕС запрацює система сповіщення цивільного населення про надзвичайну ситуацію, яка повідомить мирних жителів подальший порядок дій.

Фокус також писав про те, що обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях. Харківська, Миколаївська та Запорізька області можуть стати наступними, де влада оголосить проведення обов'язкової евакуації мирного населення.