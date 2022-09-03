МОЗ опублікувало інструкцію із захисту населення на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС

Від можливого витоку радіації, на думку відомства, українців захистять три основні правила.

Міністерство охорони здоров'я опублікувало інструкцію для українців із докладним роз'ясненням, що потрібно робити в разі ядерної катастрофи. Методичку опубліковано на офіційному сайті відомства.

МОЗ зазначає, що на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі приїхала міжнародна місія МАГАТЕ. Проте, як вважає відомство, українці все одно мають бути готовими до можливої ядерної катастрофи.

Громадянам заздалегідь рекомендують підготувати скотч, плівку або щільну тканину, якщо вони наважаться перечекати НП у своєму будинку, а не в укритті.

"Радіоактивний пил осідатиме на всіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері. Після того — не підходьте до них близько. Не користуйтеся зовнішніми системами вентиляції або обігріву, зменшіть можливість потрапляння повітря з вулиці", — попереджає МОЗ у своїй методичці.

Після того, як громадяни зайдуть у приміщення, їм слід змити із себе весь пил і бруд. За відсутності можливості прийняти душ, можна промити руки, обличчя та відкриті ділянки шкіри. Медики не рекомендують надто натирати своє тіло, щоб не пошкодити його та не занести радіоактивний пил.

"Після того, як ви змиєте із себе пил, слід переодягнутися в чистий одяг, а колишній потрібно акуратно зібрати в пластикові герметичні пакети і покласти подалі від людей або домашніх тварин. Слід заздалегідь подбати про запаси їжі та води. Найкраще зберігати такі запаси у герметичних контейнерах. Пляшкова вода вважається придатною для споживання. Важливо, що кип'ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин, а водопровідну воду можна використовувати для миття", — продовжив МОЗ.

Не варто забувати про запас медичних препаратів, які можуть вам знадобитися за станом здоров'я. МОЗ попереджає, що йодид калію необхідно вживати лише в разі отримання розпорядження влади.

Цивільне населення про ядерну катастрофу сповіщатимуть через спеціальні засоби зв'язку, тому заздалегідь потрібно подбати про наявність мобільного інтернету, телебачення чи радіоприймача. У разі евакуації, як зазначає відомство, громадянам можуть знадобитися оригінали документів.

"Захистити себе від впливу радіації можна лише за дотримання трьох основних правил — перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацією та дотримуватися вказівок органів влади", — підбило міністерство підсумки в своїй методичці.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Запоріжжі рятувальники відпрацювали план дій у разі радіаційної аварії на ЗАЕС в окупованому Енергодарі.

Також повідомлялося, що мешканцям Запоріжжя почали видавати таблетки йодиду калію через можливий витік радіації на ЗАЕС.