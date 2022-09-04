ЗМІ показали, як війська РФ ведуть обстріл із РСЗВ поруч із Запорізькою АЕС (відео)

Кадри роботи російських РСЗВ поблизу ядерного об'єкта зняті в ніч проти 3 вересня.

Журналісти опублікували відео, на якому знято удари російських військ з території Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі. На кадрах видно роботу реактивних систем залпового вогню з ядерного об'єкта. Про це йдеться у публікації видання The Insider.

За даними ЗМІ, відео, що свідчить про обстріл з території станції військами РФ, зняті в ніч на суботу, 3 вересня, тобто вже після приїзду місії Міжнародного агентства з атомної енергії на об'єкт. На кадрах можна побачити, що російські РСЗВ знаходяться близько до одного з енергоблоків АЕС.

Журналісти попросили експертів із Conflict Intelligence Team (CIT) вивчити відео. Ті, зі свого боку, зазначили, що труби ЗАЕС, зафіксовані в ролику, можна побачити і на одному з панорамних фото з Google. Аналітики встановили, що зйомка велася з протилежного берега Дніпра, а камера спрямована на південь — це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від теплоелектростанції, де розташована АЕС.

"Чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо", — зазначили у CIT.

Нагадаємо, у суботу, 3 вересня, Запорізьку атомну електростанцію в окупованому росіянами Енергодарі знову відключили від енергомережі. Також тоді вийшла з ладу четверта лінія електропередачі, що діє, напругою 750 кіловольтів.

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