Медиков начали обучать оказывать помощь при ядерной и химической опасностях, — Кузин

По словам главного санитарного врача, полностью быть готовым к применению оружия массового поражения невозможно. Сейчас направлены усилия на подготовку системы к подобным чрезвычайным ситуациям.

10% бригад экстренной медицины в Украине уже переформатированы и обучены реагировать на химические, биологические, радиационные или ядерные риски. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Зеркало недели".

Речь идет о работниках медицины, которые имеют либо антидоты, либо костюмы, либо средства индивидуальной защиты для оказания помощи пострадавшим людям, которые находятся в зоне поражения.

Кузин отметил, что полностью быть готовым к применению оружия массового поражения невозможно. По его словам, сейчас усилия направлены на подготовку системы, чтобы она могла незамедленно реагировать на любые риски.

Главный санитарный врач подчеркнул, что в ряде регионов прошли учения для специалистов по дозиметрии и радиационной защите, чтобы они могли эффективно реагировать на опасные случаи в области.

Кроме того, в Днепре прошли тренинги по эвакуации населения в случаи аварии на Запорожской АЭС. Кузин также добавил, что каждая громада сама решает, какую схему оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации выбрать — от громкоговорителей до дворовых чатов или объявлений.

Ранее мы сообщали, что после очередной атаки захватчиков по Запорожской АЭС есть повреждения в спецкорпусе, а также емкости с дистиллированной водой, которая вблизи второго энергоблока.

Также Фокус писал, что Запорожскую атомную электростанцию российская армия контролирует привлекая Силы специальных операций РФ.