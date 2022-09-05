Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація на Запорізькій АЕС

Медиків почали навчати надавати допомогу в разі ядерної та хімічної небезпеки, — Кузін

медики, швидка
Фото: РБК-Украина | Медиків навчають реагувати на надзвичайні ситуації

За словами головного санітарного лікаря, повністю бути готовим до застосування зброї масового знищення неможливо. Наразі спрямовані зусилля на підготовку системи до таких надзвичайних ситуацій.

10% бригад екстреної медицини в Україні вже переформатовано та навчено реагувати на хімічні, біологічні, радіаційні чи ядерні ризики. Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Йдеться про працівників медицини, які мають або антидоти, або костюми, або засоби індивідуального захисту для надання допомоги постраждалим людям, які перебувають у зоні ураження.

Кузін зазначив, що повністю бути готовим до застосування зброї масового знищення неможливо. За його словами, наразі зусилля спрямовані на підготовку системи, щоб вона могла негайно реагувати на будь-які ризики.

Головний санітарний лікар наголосив, що у низці регіонів пройшли навчання для фахівців з дозиметрії та радіаційного захисту, щоб вони могли ефективно реагувати на небезпечні випадки в області.

Крім того, у Дніпрі пройшли тренінги з евакуації населення у випадку аварії на Запорізькій АЕС. Кузін також додав, що кожна громада сама вирішує, яку схему оповіщення населення у разі надзвичайної ситуації обрати — від гучномовців до дворових чатів чи оголошень.

Раніше ми повідомляли, що після чергової атаки загарбників по Запорізькій АЕС є пошкодження у спецкорпусі, а також ємності з дистильованою водою поблизу другого енергоблоку.

Також Фокус писав, що Запорізьку атомну електростанцію російська армія контролює залучення Сили спеціальних операцій РФ.