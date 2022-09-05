Медиків почали навчати надавати допомогу в разі ядерної та хімічної небезпеки, — Кузін

За словами головного санітарного лікаря, повністю бути готовим до застосування зброї масового знищення неможливо. Наразі спрямовані зусилля на підготовку системи до таких надзвичайних ситуацій.

10% бригад екстреної медицини в Україні вже переформатовано та навчено реагувати на хімічні, біологічні, радіаційні чи ядерні ризики. Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Йдеться про працівників медицини, які мають або антидоти, або костюми, або засоби індивідуального захисту для надання допомоги постраждалим людям, які перебувають у зоні ураження.

Кузін зазначив, що повністю бути готовим до застосування зброї масового знищення неможливо. За його словами, наразі зусилля спрямовані на підготовку системи, щоб вона могла негайно реагувати на будь-які ризики.

Головний санітарний лікар наголосив, що у низці регіонів пройшли навчання для фахівців з дозиметрії та радіаційного захисту, щоб вони могли ефективно реагувати на небезпечні випадки в області.

Крім того, у Дніпрі пройшли тренінги з евакуації населення у випадку аварії на Запорізькій АЕС. Кузін також додав, що кожна громада сама вирішує, яку схему оповіщення населення у разі надзвичайної ситуації обрати — від гучномовців до дворових чатів чи оголошень.

Раніше ми повідомляли, що після чергової атаки загарбників по Запорізькій АЕС є пошкодження у спецкорпусі, а також ємності з дистильованою водою поблизу другого енергоблоку.

Також Фокус писав, що Запорізьку атомну електростанцію російська армія контролює залучення Сили спеціальних операцій РФ.