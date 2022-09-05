Запорожскую АЭС контролируют Силы спецопераций РФ, – InformNapalm (фото)

По данным волонтеров, им удалось найти доказательства того, что оккупацию атомной станции обеспечивают именно российские операторы ССО.

Запорожскую атомную электростанцию российская армия контролирует привлекая Силы специальных операций РФ. Об этом сообщают волонтеры международного сообщества InformNapalm.

В ходе визита миссии МАГАТЭ на АЭС OSINT-аналитики указывали, что оккупацию атомной станции, вероятно, обеспечивают Силы спецопераций. К такому выводу они пришли в ходе видео от 2 сентября, где оккупанты показывали территорию ЗАЭС. В кадр попали машины, которые характерны для ССО РФ. Ford Transit используют ССО РФ, такие же автомобили использовались в Сирии.

[ + – ] Машина, характерная для ССО РФ

Теперь же в одном из российских телеграм-каналов заметили фотографии с подписью "ССО РФ". Фотографии сняты на территории Запорожской АЭС. Поэтому аналитики пришли к выводу, что именно они выполняют операцию по оккупации атомной электростанции.

[ + – ] Скриншот из российского телеграм-канала

Напомним, в "Энергоатоме" сообщили, что на Запорожской АЭС осталось два сотрудника МАГАТЭ. Остальные члены международной миссии покинули станцию.

Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС работает только один из шести энергоблоков. ВС РФ обстреливают линии связи из-за чего недостаточно мощности для обеспечения работы двух энергоблоков.