Управляющие МАГАТЭ призывают военных РФ покинуть Запорожскую АЭС, – СМИ

МАГАТЭ подчеркивает необходимость создания зоны безопасности вокруг объекта. Российская оккупация и постоянные обстрелы создают риск крупной ядерной катастрофы на ЗАЭС.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призывают российских захватчиков покинуть Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и все украинские ядерные объекты. Об этом сказано в проекте резолюции, который подготовили представители Польши и Канады в преддверии заседания ООН по ядерной безопасности. Документ опубликовало агентство Reuters.

Проект станет продолжением резолюции после экстренного заседания Совета в марте. Против нее выступали Россия и Китай.

Как и в марте, дипломаты заявили, что цель резолюции состояла в доказательстве дипломатической изоляции РФ и давлении на нее.

[ + – ] Россия должна прекратить оккупацию ЗАЭС, убеждены в МАГАТЭ Фото: Flickr

Россия должна прекратить оккупацию ЗАЭС. Совет управляющих осудил постоянное нахождение захватчиков и персонала Росатома на атомной станции.

Специалисты МАГАТЭ подчеркивают, что оккупация и обстрелы создают риск катастрофических последствий, в том числе крупной ядерной аварии.

России советуют немедленно прекратить любые действия на Запорожской АЭС и других ядерных объектах в Украине, чтобы компетентные органы восстановили полный контроль над ними.

Правление МАГАТЭ подчеркивает недавний призыв главы организации Рафаэля Гросси к созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Глава "Энергоатом" Петр Котин ранее говорил о безысходной ситуации на Запорожской АЭС из-за обстрелов. Инженеры используют единственный действующий реактор, обеспечивающий работу критически важных систем. Боевые действия возле ЗАЭС мешают поставлять топливо.

Президент РФ Владимир Путин уже признал нахождение бойцов Росгвардии на территории ЗАЭС. Российские военные, по его словам, не получают приказы обстреливать ядерный объект.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 7 сентября заявил о недопустимости превращения ЗАЭС в цель для военных действий. Вокруг объекта надо создать демилитаризованную зону