Керівники МАГАТЕ закликають військових РФ покинути Запорізьку АЕС, – ЗМІ

МАГАТЕ наголошує на необхідності створення зони безпеки навколо об'єкта. Російська окупація і постійні обстріли створюють ризик великої ядерної катастрофи на ЗАЕС.

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) закликає російських загарбників покинути Запорізьку АЕС (ЗАЕС) та всі українські ядерні об'єкти. Про це йдеться у проєкті резолюції, який підготували представники Польщі та Канади напередодні засідання ООН з ядерної безпеки. Документ опублікувало агентство Reuters.

Проєкт стане продовженням резолюції після екстреного засідання Ради в березні. Проти неї виступали Росія і Китай.

Як і в березні, дипломати заявили, що мета резолюції полягала у доказі дипломатичної ізоляції РФ та тиску на неї.

[ + – ] Росія має припинити окупацію ЗАЕС, переконані в МАГАТЕ Фото: Flickr

Росія має припинити окупацію ЗАЕС. Рада керівників засудила постійне перебування загарбників і персоналу Росатому на атомній станції.

Фахівці МАГАТЕ наголошують, що окупація та обстріл створюють ризик катастрофічних наслідків, зокрема великої ядерної аварії.

Росії радять негайно припинити будь-які дії на Запорізькій АЕС та інших ядерних об'єктах в Україні, щоб компетентні органи відновили повний контроль над ними.

Правління МАГАТЕ наголошує на нещодавньому заклиці голови організації Рафаеля Гроссі до створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Голова "Енергоатом" Петро Котін раніше говорив про безвихідь на Запорізькій АЕС через обстріл. Інженери використовують єдиний реактор, що діє, який забезпечує роботу критично важливих систем. Бойові дії біля ЗАЕС заважають постачати паливо.

Президент РФ Володимир Путін уже визнав перебування бійців Росгвардії на території ЗАЕС. Російські військові, за його словами, не отримують наказів обстрілювати ядерний об'єкт.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 7 вересня заявив про неприпустимість перетворення ЗАЕС на ціль для воєнних дій. Навколо об'єкта треба створити демілітаризовану зону