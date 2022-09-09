Ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі гіршою, — The New York Times

Глава "Енергоатому" розповів, що інженерам на ЗАЕС довелося ухвалити дуже важке рішення. Станція вже кілька днів працює в режимі, що був розрахований максимум на кілька годин.

Українські інженери на Запорізькій АЕС покладаються на єдиний чинний реактор, який забезпечує роботу критично важливих систем. Це тимчасовий захід, який відображає безвихідь всієї ситуації, про що пише The New York Times з посиланням на слова глави "Енргоатому" Петра Котіна.

Повідомляється, що Котін заявив, що аварійний захід знайомий інженерам і викладений у технічних документах. Вона розрахована на дію лише протягом кількох годин, але на неї покладаються кілька днів.

Журналісти пишуть, що персонал ЗАЕС використовує один реактор із понеділка. Станцію було відключено від зовнішнього джерела живлення, а тому вона працює на дизельних генераторах. Це дуже ризикована ситуація, оскільки військові дії біля об'єкта заважають постачанню палива.

Котін також заявив, що для повторного підключення до зовнішнього електропостачання потрібні запасні деталі. Робітники хочуть доставити їх із тієї території, яку контролює Україна, проте це небезпечно. При цьому ситуація на станції продовжує ставати "все гіршою та гіршою".

У матеріалі сказано, що електроенергія необхідна для основних систем охолодження, які набагато вразливіші, ніж самі реактори. З понеділка станція працює в так званому "острівному режимі", використовуючи один "гарячий" реактор, що виробляє 140 мегаватів електроенергії — менше половини його звичайного вироблення — для забезпечення енергією основного обладнання станції.

Котін повідомив, що технічні характеристики реактора не передбачають використання цього режиму понад годину. За його словами, інженерам довелося ухвалити важке рішення.

"У нормальних умовах я сказав би, що ми повинні закрити всі реактори", — сказав Котін.

Раніше Фокус писав, що міністр енергетики заявив, що МАГАТЕ має оновити свої протоколи роботи після візиту до ЗАЕС. За словами Германа Галущенка, звіт міжнародної делегації щодо ситуації на атомному об'єкті не став початком швидкої деокупації Запорізької АЕС. Він наголосив, що це лише частина етапу "ядерного марафону".

Ще нагадаємо, що Рада безпеки ООН закликала створити "зону безпеки" на ЗАЕС. Під час засідання Ради безпеки ООН генсек Гутерріш заявив, що територію станції необхідно демілітаризувати. Своєю чергою глава МАГАТЕ підтвердив обстріл станції.