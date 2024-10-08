Поблизу Південноукраїнської АЕС літали "Шахеди": в "Енергоатомі" попередили про плани РФ

Два дрони пролетіли менш ніж за 10 кілометрів від ядерних об’єктів. Енергетики не виключають обстрілів ядерної інфраструктури.

Related video

Російські дрони-камікадзе типу Shahed порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС. Про це 8 жовтня повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Вночі на 7 жовтня поблизу промислового майданчика станції зафіксували два "Шахеди". Вони пролітали у менш ніж 10 кілометрах від ядерних об’єктів.

"Випадки фіксації російських БпЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі", — попередили в "Енергоатомі".

Пресслужба запевнила, що компанія передає дані про кожен такий факт відповідним установам, щоб Міністерство закордонних справ скеровувало ноти до Міжнародного агентства з атомної енергії. Про ситуацію інформують як вітчизняні, так і міжнародні організації.

"Країна-агресорка робить ці кроки абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією", — підкреслив керівник НАЕК Петро Котін.

Нагадаємо, вночі на 22 вересня БПЛА пролітав поблизу Хмельницької АЕС. В "Енергоатомі" припускали, що ЗС РФ намагались зімітувати атаку.

24 вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія готує удари по трьох атомних станціях на території України. Він підкреслював, що цієї зими окупанти будуть "навіть цинічніші".