Вблизи Южноукраинской АЭС летали "Шахеды": в "Энергоатоме" предупредили о планах РФ

Два дрона пролетели менее чем в 10 километрах от ядерных объектов. Энергетики не исключают обстрелов ядерной инфраструктуры.

Related video

Российские дроны-камикадзе типа Shahed нарушили запрещенную для полетов зону вокруг Южно-Украинской АЭС. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Ночью на 7 октября вблизи промышленной площадки станции зафиксировали два "Шахеда". Они пролетали в менее чем 10 километрах от ядерных объектов.

"Случаи фиксации российских БпЛА за последнее время кратно увеличились, что может свидетельствовать о подготовке РФ к ударам по украинской ядерной инфраструктуре", — предупредили в "Энергоатоме".

Пресс-служба заверила, что компания передает данные о каждом таком факте соответствующим учреждениям, чтобы Министерство иностранных дел направляло ноты в Международное агентство по атомной энергии. О ситуации информируют как отечественные, так и международные организации.

"Страна-агрессор делает эти шаги абсолютно осознавая возможные последствия. Это ядерный терроризм и запугивание всего мира радиационной аварией", — подчеркнул руководитель НАЭК Петр Котин.

Напомним, ночью на 22 сентября БПЛА пролетал вблизи Хмельницкой АЭС. В "Энергоатоме" предполагали, что ВС РФ пытались сымитировать атаку.

24 сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовит удары по трем атомным станциям на территории Украины. Он подчеркивал, что этой зимой оккупанты будут "даже более циничными".