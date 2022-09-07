МАГАТЕ має оновити свої протоколи роботи після візиту до ЗАЕС, — міністр енергетики

За словами Германа Галущенка, звіт міжнародної делегації щодо ситуації на атомному об'єкті не став початком швидкої деокупації Запорізької АЕС. Він наголосив, що це лише частина етапу "ядерного марафону".

Звіт місії МАГАТЕ про ситуацію на атомному об'єкті не став початком швидкої деокупації Запорізької АЕС, а є лише частиною етапу "виснажливого марафону", який триває в Україні останні пів року. Про це в себе у соцмережах написав міністр енергетики Герман Галущенко, відреагувавши так на представлену міжнародною делегацією доповідь після візиту в Енергодар.

"Щодо чого були згодні абсолютно всі учасники Радбезу ООН (крім Росії) — це необхідність демілітаризації станції і території навколо неї. Саме про це ми говорили світові ці пів року. І ось заяви про згоду прозвучали. І генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відзначив готовність до медіації цього чергового етапу ядерного марафону, який має стати фінальним відрізком шляху", — прокоментував Галущенко.

Доповідь незалежних інспекторів зафіксувала наявність російських військових, техніки та представників "Росатому" на атомному об'єкті. У звіті місії йдеться про порушення всіх семи принципів ядерної безпеки, а також наголошується на необхідності створення зони атомної безпеки для станції.

"Ми високо цінуємо роботу місії МАГАТЕ. Саме Україна була її ініціатором і доклала максимум зусиль щодо її реалізації. Тепер важливо імплементувати рекомендації місії", — наголосив глава профільного міністерства.

За його словами, це можливо лише за умови повного повернення ЗАЕС під контроль України. Тільки в цьому випадку Україна може гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації станції.

Водночас Галущенко зазначив, що МАГАТЕ має оновити свої стандарти й протоколи роботи після візиту в окупований Енергодар.

"Рафаель Гроссі [глава агентства] неодноразово наголошував, що місія МАГАТЕ на окуповану іноземними військами станцію відбувається вперше в історії. І, відповідно, чинні стандарти й протоколи роботи МАГАТЕ обмежують їх у можливості робити висновки. Отже, потрібно оновити ці стандарти й протоколи якомога скоріше", — вважає міністр.

Він упевнений, що наявність оціночних висновків унеможливила б дискусію про те, "хто винен і що робити", яку російська пропаганда розпалює навіть під час засідання Ради безпеки.

"Світу треба нарешті позбутися ілюзій, що місце в ООН і дорогий костюм представника може перетворити державу-терориста на договірний бік", — додав Глущенко.

Він вважає, що вже зараз світ має запроваджувати санкції за акти ядерного тероризму. Зокрема, такі заходи мають бути вжиті щодо компанії "Росатом".

Нагадаємо, 7 вересня місія МАГАТЕ подала свій звіт про результати візиту на окуповану ЗАЕС. Фахівці наполягають на створенні зони ядерної безпеки біля ЗАЕС. На їхню думку, це перший випадок бойових дій на об'єктах великої атомної електростанції.

Володимир Путін, за свого боку, також зізнався, що на території ЗАЕС розмістилися солдати Росгвардії. Крім того, глава РФ обмовився та назвав атомну станцію базою, але потім виправив себе.