Росгвардія контролює ситуацію на ЗАЕС, — Путін (відео)

Під час економічного форуму російський лідер на камери заявив, що на території ЗАЕС розмістилися солдати Росгвардії. Крім того, Путін обмовився та назвав ЗАЕС базою, але потім поправив себе.

Президент Росії Володимир Путін фактично визнав, що на території Запорізької атомної електростанції перебувають бійці Росгвардії. Про це лідер РФ заявив під час Східного економічного форуму у середу, 7 вересня.

Путін чітко заявив у своєму виступі на форумі, що російські військові контролюють станцію. Проте він продовжив стверджувати, що Генштаб РФ не дає наказів обстрілювати атомну електростанцію.

"Росгвардія займається забезпеченням безпеки", — сказав Путін.

У цьому місці свого монологу президент РФ обмовився. Спочатку він сказав, що росгвардійці охороняють "периметр [військової] бази", але через секунду поправив собі і сказав фразу "охороняють периметр електростанції".

Глава Кремля також торкнувся у своїй промові місії МАГАТЕ, яка відвідувала Запорізьку АЕС кілька днів тому.

"На території станції немає військової техніки. Це співробітники МАГАТЕ мали побачити і зараз можуть побачити, бо двоє там залишилися", — підкреслив Путін.

Ця репліка російського президента належала до звіту Міжнародного агентства з атомної енергетики за підсумками поїздки місії на ЗАЕС в Енергодарі.

Члени організації підтвердили факт окупації ЗАЕС збройних сил РФ. Учасники місії підтвердили присутність російських військових, їх техніки та обладнання у різних місцях на ЗАЕС. А кілька військових вантажівок, пофарбованих захисною фарбою та з нанесеними білими літерами "Z" — символом російської агресії в Україні — спостерігачі МАГТАЕ бачили на власні очі на першому поверсі зали першого та другого енергоблоків.

Понад те, військову техніку на ЗАЕС зафіксували навіть камери російських журналістів-пропагандистів, які знімали візит МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції.

Зауважимо, що розміщення озброєння та техніки на станції грубо порушує норми міжнародного права.

Крім цього, Володимир Путін вкотре на камери поскаржився, що нібито українські військові обстрілюють атомну електростанцію, аби звинуватити у цьому Росію. За його словами, російські солдати знаходили на території станції уламки снарядів HIMARS та "інших західних засобів ураження".

За інформацією РБК, також на Форумі Володимир Путін заявив, що на станції знаходяться "Тигри" — російський багатоцільовий автомобіль підвищеної прохідності, бронеавтомобіль, армійський автомобіль-всешляховик. Однак на відео момент не потрапив.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН закликала створити "зону безпеки" на ЗАЕС. Як заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, ЗАЕС не має бути ціллю для воєнних дій.

Фокус також писав про те, що окупанти РФ знову обстріляли ЗАЕС. Після чергової атаки загарбників по Запорізькій АЕС є пошкодження у спецкорпусі, а також ємності з дистильованою водою поблизу другого енергоблоку.