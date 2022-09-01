Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: камери пропагандистів РФ випадково показали техніку окупантів (відео)

В об'єктив російських журналістів потрапили вантажівки ЗС РФ на території ЗАЕС. Розміщувати військову техніку біля атомних об'єктів забороняє міжнародний протокол безпеки.

Російські ЗМІ, знімаючи переміщення представників МАГАТЕ по Запорізькій АЕС, випадково показали військові вантажівки ЗС РФ, які окупанти розташували на території атомної станції в Енергодарі. Відео опублікували одразу кілька ЗМІ, підконтрольних Кремлю.

Оператор знімав спеціаліста моніторингової групи МАГАТЕ, який здійснював обхід атомної електростанції. Чоловік проходив імпровізованим коридором повз колону вантажівок захисного кольору. Це — вантажні автомобілі ЗС РФ із характерним знаком у вигляді літери "Z", який використовують російські окупанти.

Зауважимо, що розміщення озброєння й техніки на станції грубо порушує норми міжнародного права. І на це грубе порушення місія МАГАТЕ мала звернути увагу насамперед.

Проте, за словами директора МАГАТЕ, він уже побачив на території атомної електростанції ключові речі, які хотів побачити. Що конкретно мається на увазі, Гроссі не уточнив.

Нагадаємо, вдень 1 вересня співробітники МАГАТЕ прибули на Запорізьку АЕС. Західні ЗМІ повідомляють, що інспектори приїхали на станцію із запізненням на кілька годин через обстріл поблизу АЕС. За інформацією журналістів, на місці була велика кількість російських солдатів.

Також "Енергоатом" повідомив про те, що глава МАГАТЕ залишив територію Запорізької АЕС. Разом із ним зі станції виїхала більшість членів делегації. Наразі на ЗАЕС залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.