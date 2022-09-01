Визит МАГАТЭ на ЗАЭС: камеры пропагандистов РФ случайно показали технику оккупантов (видео)

В объектив российских журналистов попали грузовики ВС РФ на территории ЗАЭС. Размещать военную технику на территории атомных объектов запрещает международный протокол безопасности.

Российские СМИ, снимая перемещение представителей МАГАТЭ по Запорожской АЭС, случайно показали военные грузовики ВС РФ, которые оккупанты расположили на территории атомной станции в Энергодаре. Видео опубликовали сразу несколько СМИ, подконтрольных Кремлю.

Оператор снимал специалиста мониторинговой группы МАГАТЭ, который совершал обход атомной электростанции. Мужчина проходил по импровизированному коридору мимо колонны грузовиков защитного цвета. Это — грузовые автомобили ВС РФ с характерным знаком в виде буквы "Z", который используют российские оккупанты.

Заметим, что размещение вооружения и техники на станции грубо нарушает нормы международного права. И на это грубое нарушение миссия МАГАТЭ должна был обратить внимание в первую очередь.

Однако, со слов директора МАГАТЭ, он уже увидел на территории атомной электростанции ключевые вещи, которые хотел увидеть. Что конкретно имеется в виду, Гросси не уточнил.

Напомним, днем 1 сентября сотрудники МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС. Западные СМИ сообщают, что инспекторы приехали на станцию с опозданием на несколько часов из-за обстрелов вблизи АЭС. По информации журналистов, на месте находилось большое количество российских солдат.

Также "Энергоатом" сообщил о том, что глава МАГАТЭ покинул территорию Запорожской АЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации. В настоящее время на ЗАЭС остались 5 представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.