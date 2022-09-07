МАГАТЭ должно обновить свои протоколы работы после визита на ЗАЭС, – министр энергетики

По словам Германа Галущенко, отчет международной делегации о ситуации на атомном объекте не стал началом быстрой деоккупации Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что это лишь часть этапа "ядерного марафона".

Отчет миссии МАГАТЭ о ситуации на атомном объекте не стал началом быстрой деоккупации Запорожской АЭС, а является лишь частью этапа "изнурительного марафона", продолжающегося в Украине последние полгода. Об этом у себя в соцсетях написал министр энергетики Герман Галущенко, отреагировав таким образом на представленный международной делегацией доклад после визита в Энергодар.

"В чем были согласны абсолютно все участники Совбеза ООН (кроме России) – это необходимость демилитаризации станции и территории вокруг нее. Именно об этом мы говорили миру эти полгода. И вот заявления о согласии прозвучали. И генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил готовность к медиации процесса. Этого очередного этапа ядерного марафона, который должен стать финальным отрезком пути", – прокомментировал Галущенко.

Доклад независимых инспекторов зафиксировал наличие российских военных, техники и представителей "Росатома" на атомном объекте. В отчете миссии говорится о нарушении всех семи принципов ядерной безопасности, а также отмечается необходимость создания зоны атомной безопасности для станции.

"Мы высоко ценим работу миссии МАГАТЭ. Именно Украина была ее инициатором и приложила максимум усилий по ее реализации. Теперь важно имплементировать рекомендации миссии", – подчеркнул глава профильного министерства.

По его словам, это возможно лишь при условии полного возвращения ЗАЭС под контроль Украины. Только в этом случае Украина может гарантировать выполнение всех составляющих безопасности эксплуатации станции.

В то же время, Галущенко отметил, что МАГАТЭ должно обновить свои стандарты и протоколы работы после визита в оккупированный Энергодар.

"Рафаэль Гросси [глава агентства] неоднократно отмечал, что миссия МАГАТЭ на оккупированную иностранными войсками станцию проходит впервые в истории. И, соответственно, существующие стандарты и протоколы работы МАГАТЭ ограничивают их в возможности делать выводы. Следовательно, нужно обновить эти стандарты и протоколы как можно скорее", – считает министр.

Он уверен, что наличие оценочных выводов сделало бы невозможной дискуссию о том, "кто виноват и что делать", которую российская пропаганда разжигает даже во время заседания Совбеза.

"Миру надо наконец-то избавиться от иллюзий, что место в ООН и дорогой костюм представителя может превратить государство-террориста в договороспособную сторону", – добавил Глущенко.

Он считает, что уже сейчас мир должен внедрять санкции за акты ядерного терроризма. В частности, такие меры должны быть приняты в отношении компании "Росатом".

Напомним, 7 сентября миссия МАГАТЭ представило свой отчет о результатах визита на оккупированную ЗАЭС. Специалисты настаивают на создании зоны ядерной безопасности возле ЗАЭС. По их мнению, это первый в истории случай боевых действий на объектах крупной атомной электростанции.

Владимир Путин, в свою очередь, также признался в том, что на территории ЗАЭС разместились солдаты Росгвардии. Кроме того, глава РФ оговорился и назвал атомную станцию базой, но потом поправил себя.