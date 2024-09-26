Загроза ядерній безпеці: російський "Шахед" пролетів над Рівненською АЕС

Це вже не перший такий випадок. "Енергоатом" і раніше повідомляв про прольоти БПЛА поряд з українськими АЕС.

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В ніч проти 26 вересня ударний безпілотний апарат на критично низькій висоті пролетів недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС. Про це повідомив "Енергоатом".

"Знову російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт "Енергоатом" інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки", — йдеться в повідомленні.

Це не перший випадок, коли Росія наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, створює загрозу безпеці АЕС, посилюючи енергетичний терор. Зокрема, проліт ударного безпілотного апарата був зафіксований вночі 22 вересня поруч із майданчиком Хмельницької АЕС. Загалом 13 вересня "Енергоатом" писав, що менше ніж за місяць поряд з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БПЛА та ракет.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначав, що напередодні зими Росія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України. Під ударом ворога можуть опинитися відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій і підстанції передачі. Це створює високий ризик ядерного інциденту.

Про удари по трьох атомних станціях зазначав і президент України Володимир Зеленський 24 вересня під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Відповідні докази є у глави української держави. Він додав, що поведінка росіян показує, що вони не будуть спинятися чи берегти цивільне населення. Водночас лише третина високовольтних підстанцій України захищені бетонними укриттями, які вберігають від уламків та дронів