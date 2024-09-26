Угроза ядерной безопасности: российский "Шахед" пролетел над Ровенской АЭС

Это уже не первый подобный случай. "Энергоатом" и ранее сообщал о пролетах БПЛА рядом с украинскими АЭС.

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В ночь на 26 сентября ударный беспилотный аппарат на критически низкой высоте пролетел недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС. Об этом сообщил "Энергоатом".

"В очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС. О каждом таком факте "Энергоатом" информирует соответствующие учреждения, ведь никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности", — говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда Россия подвергает опасности украинские атомные объекты, создает угрозу безопасности АЭС, усиливая энергетический террор. В частности, пролет ударного беспилотного аппарата был зафиксирован ночью 22 сентября рядом с площадкой Хмельницкой АЭС. В целом 13 сентября "Энергоатом писал", что менее чем за месяц рядом с украинскими АЭС пролетело более 100 российских БПЛА и ракет.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что накануне зимы Россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины. Под ударом врага могут оказаться открытые распределительные устройства атомных электростанций и подстанции передачи. Это создает высокий риск ядерного инцидента.

Об ударах по трем атомным станциям отмечал и президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Соответствующие доказательства есть у главы украинского государства. Он добавил, что поведение россиян показывает, что они не будут останавливаться или беречь гражданское население. В то же время только треть высоковольтных подстанций Украины защищены бетонными укрытиями, которые уберегают от обломков и дронов