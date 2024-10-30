ЗС РФ встановили зенітну установку біля енергоблоку на ЗАЕС і ведуть звідти вогонь (відео)

Ворожа установка цілодобово працює з території захопленої російськими окупантами АЕС, відбиваючи повітряні атаки ЗСУ.

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Російські окупанти розмістили біля атомного реактора на Запорізькій АЕС в Енергодарі зенітну установку. Неї з території станції відбивають повітряні атаки ЗСУ. Про це повідомляють OSINT-аналітики "Кіберборошна".

"Ворожа зенітна установка веде вогонь біля 6 реактору Запорізької АЕС. Локація: ЗАЕС, Енергодар", — йдеться в повідомленні.

Очевидці з телефону зафільмували, як ворожа установка працює з території захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції. Окупанти розмістили її біля будівлі 6-го енергоблоку.

Відомо, що на Запорізькій АЕС дислоковані до 1300 російських військових. Вони зберігають у підвалах боєприпаси, влаштовують "маскарад" та навіть стріляють в одному з приміщень.

Серед них були ідентифіковані ОМОН "Ахмат-1" та СОБР "Агат". Частина бійців, заступаючи на чергування, вдається до маскування. Вони перевдягаються у форму воєнізованої охорони станції, а у підвальних і технічних приміщеннях окупанти зберігають стрілецькі й артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, що у Центрі національного спротиву повідомляли, що окупанти на території ЗАЕС навчають пілотів FPV-дронів. Вони тероризують населення Нікополя, зазначив керівник Центру Андрій Коваленко. Фактично ЗАЕС є прикриттям для окупантів.