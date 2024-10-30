ВС РФ установили зенитную установку возле энергоблока на ЗАЭС и ведут оттуда огонь (видео)

Вражеская установка круглосуточно работает с территории захваченной российскими оккупантами АЭС, отражая воздушные атаки ВСУ.

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Российские оккупанты разместили возле атомного реактора на Запорожской АЭС в Энергодаре зенитную установку. Ею с территории станции отражают воздушные атаки ВСУ. Об этом сообщают OSINT-аналитики "Киберборошна".

"Вражеская зенитная установка ведет огонь возле 6 реактора Запорожской АЭС. Локация: ЗАЭС, Энергодар", — говорится в сообщении.

Очевидцы с телефона сняли, как вражеская установка работает с территории захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции. Оккупанты разместили ее возле здания 6-го энергоблока.

Известно, что на Запорожской АЭС дислоцированы до 1300 российских военных. Они хранят в подвалах боеприпасы, устраивают "маскарад" и даже стреляют в одном из помещений.

Среди них были идентифицированы ОМОН "Ахмат-1" и СОБР "Агат". Часть бойцов, заступая на дежурство, прибегает к маскировке. Они переодеваются в форму военизированной охраны станции, а в подвальных и технических помещениях оккупанты хранят стрелковые и артиллерийские боеприпасы.

Напомним, что в Центре национального сопротивления сообщали, что оккупанты на территории ЗАЭС обучают пилотов FPV-дронов. Они терроризируют население Никополя, отметил руководитель Центра Андрей Коваленко. Фактически ЗАЭС является прикрытием для оккупантов.