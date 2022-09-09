Ситуация на Запорожской АЭС становятся все хуже и хуже, — The New York Times

Глава "Энергоатома" рассказал, что инженерам на ЗАЭС пришлось принять очень трудное решение. Станция уже несколько дней работает в режиме, который был рассчитан максимум на несколько часов.

Украинские инженеры на Запорожской АЭС полагаются на единственный действующий реактор, который обеспечивает работу критически важных систем. Это временная мера, которая отражает безысходность всей ситуации, о чем пишет The New York Times со ссылкой на слова главы "Энргоатома" Петра Котина.

Сообщается, что Котин заявил, что аварийная мера знакома инженерам и изложена в технических документах. Она рассчитана на действие лишь в течение нескольких часов, но на нее полагаются уже несколько дней.

Журналисты пишут, что персонал ЗАЭС использует один реактор с понедельника. Станция была отключена от внешнего источника питания, а потому работает на дизельных генераторах. Это очень рискованная ситуация, поскольку военные действия возле объекта мешают поставкам топлива.

Котин также заявил, что для повторного подключения к внешнему электроснабжению требуются запасные детали. Рабочие хотят доставить их с той территории, которую контролирует Украина, однако это опасно. При этом ситуация на станции продолжает становиться "все хуже и хуже".

В материале сказано, что электроэнергия необходима для основных систем охлаждения, которые гораздо более уязвимы, чем сами реакторы. С понедельника станция работает в так называемом "островном режиме", используя один "горячий" реактор, вырабатывающий 140 мегаватт электроэнергии — меньше половины его обычной выработки — для обеспечения энергией основного оборудования станции.

Котин сообщил, что технические характеристики реактора не предусматривают использование этого режима более часа. По его словам, инженерам пришлось принять трудное решение.

"В нормальных условиях я бы сказал, что мы должны закрыть все реакторы", — сказал Котин.

Ранее Фокус писал, что министр энергетики заявил, что МАГАТЭ должно обновить свои протоколы работы после визита на ЗАЭС. По словам Германа Галущенко, отчет международной делегации о ситуации на атомном объекте не стал началом быстрой деоккупации Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что это лишь часть этапа "ядерного марафона".

Еще напомним, что Совбез ООН призвал создать "зону безопасности" на ЗАЭС. Во время заседания Совбеза ООН генсек Гутерриш заявил, что территорию станции необходимо демилитаризировать. В свою очередь глава МАГАТЭ подтвердил обстрелы станции.