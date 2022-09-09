ЗС РФ захопили ЗАЕС для перекидання електроенергії в Крим, але в них не вийшло, – Подоляк

За словами радника глави Офісу президента, росіяни поки що не відмовляються від цього плану, але в них нічого не вийде. Паралельно вони використовують атомний об'єкт для постійного шантажу.

Російські сили спочатку захопили територію Запорізької атомної електростанції, сподіваючись використати її для перекидання електроенергії в окупований Крим. Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Як вважає політик, окупанти поки що не відмовилися від цих планів, однак у них нічого не виходить.

"Вони не залишають ці плани. Але в них нічого не вийде, тому що руки в них ростуть не з того місця, звідки треба", — прокоментував Подоляк.

У той же час він впевнений, що ЗС РФ використовують атомний об'єкт для постійного шантажу.

"Вони такі теми як ЗАЕС використовують як постійну, масштабну та шантажну гру. Вони постійно щось кажуть, щось обстрілюють, щось відбувається", — уточнив політик.

За словами Подоляка, так загарбники можуть чинити інформаційний тиск на громадську думку в інших країнах. При цьому для українців така маніпуляція не спрацьовує.

"Ми вже цинічно дивимося на росіян, розуміємо, які вони і працюємо з ризиками. А суспільство інших країн трохи панічно сприймають будь-яку інформацію про атомні електростанції. Вони вважають, що може бути Чорнобиль тощо. Для них це суттєво", — додав політик.

Паралельно з цим постійний представник РФ в ООН Василь Небензя ініціює засідання, щоб обговорити "проблеми безпеки на ЗАЕС". Зрештою всі починають це обговорювати. Так, країна-агресор залякує інші країни.

"Це тактика Росії", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, керівники МАГАТЕ закликають військових РФ покинути Запорізьку АЕС. МАГАТЕ наголошує на необхідності створення зони безпеки навколо об'єкта. Російська окупація і постійні обстріли створюють ризик великої ядерної катастрофи на ЗАЕС.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, зі свого боку, повідомив, що на ЗАЕС перестав працювати останній реактор, який живив станцію.