Співробітники ЗАЕС не хочуть співпрацювати з окупантами та намагаються виїхати, – Генштаб

За інформацією командування, ситуація на атомному об'єкті залишається напруженою. Водночас росіяни повністю закрили на в'їзд та виїзд у сусідню Херсонську область.

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Співробітники Запорізької атомної електростанції не хочуть співпрацювати з російськими загарбниками та намагаються виїхати. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, ситуація на атомному об'єкті залишається напруженою.

"На Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не хочуть співпрацювати з ворогом і намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій", — уточнюється у повідомленні командування.

Крім того, як стало відомо, росіяни повністю закрили на в'їзд та виїзд на захоплені райони сусідньої Херсонської області.

Російські війська окупували Запорізьку атомну електростанцію 4 березня після боїв за Енергодар, де розташовано атомний об'єкт. Співробітники ЗАЕС опинилися у полоні у загарбників.

Після цього росіяни облаштували на окупованому об'єкті свої вогневі позиції, звідки ведеться обстріл українських населених пунктів.

На початку вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ЗС РФ захопили атомну станцію через дві причини. По-перше, росіяни хотіли перекидати електроенергію до Криму, але їм не вдалося. По-друге, ЗАЕС — це відповідний об'єкт для ядерного шантажу.

Учора, 26 вересня, стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) розпочало переговори про створення зони безпеки на Запорізькій АЕС.