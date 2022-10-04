ВС РФ заминировали два энергоблока Запорожской АЭС, - Плачков (видео)

Россияне продолжают издеваться над персоналом АЭС и пытаются перевести станцию под управление РФ, сообщил экс-глава Госинспееции ядерного регулирования Украины.

Related video

Хотя все атомные энергоблоки Запорожской атомной электростанции находятся в состоянии холодной остановки, сохраняется угроза взрыва на объекте, так как 1-й и 2-й энергоблоки станции в Энергодаре заминированы. Об этом в ходе брифинга во вторник, 4 октября, сообщил бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков

"Все атомные энергоблоки находятся в состоянии холодной остановки… Мы знаем, что 1-й и 2-й энергоблоки заминированы… Есть сообщения касательно издевательств над персоналом, есть сообщения касательно попыток власти РФ перевести ЗАЭС под юрисдикцию РФ", — сказал Плачков.

По словам бывшего главы ведомства, на данный момент линии поставки электроэнергии на АЭС отремонтированы, однако в любой момент могут быть снова повреждены российскими оккупантами и ситуация на объекте остается напряженной.

Плачков добавил, что от войск РФ, которые находятся на станции, можно ожидать чего угодно — на данный момент известны случаи срабатывания мин на ЗАЭС и повреждения трансформаторного оборудования.

"Мы видим, что РФ не оставляет попыток касательно переведения ЗАЭС под юрисдикцию АЭС — чтобы она работала на Крым или на объединенную энергосистему РФ… Самое важное задание сейчас — сделать ЗАЭС безопасной для мира, не только для Украины", — отметил Плачков.

Также бывший руководитель инспекции выразил мнение, что сейчас на Россию необходимо давить всем мировым сообществом, чтобы оккупация атомного объекта была прекращена, так как архитектура ядерной безопасности, функционирующая на данный момент, не сработала".

"(Россию) не остановили, ни международные договоры, ни Женевские конвенции. Если она так себя ведет, миру уже нет другого выхода, как исключать эту страну-оккупанта из уважаемых международных организаций", — добавил Плачков.

Напомним, недавно стало известно о том, что оккупационные войска РФ освободили из плена генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. 30 сентября его задержал российский патруль, когда начальник станции ехал с работы.

Ранее Международное агентство по атомной энергии при ООН начало переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.