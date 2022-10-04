ЗС РФ замінували два енергоблоки Запорізької АЕС, — Плачков (відео)

Росіяни продовжують знущатися над персоналом АЕС і намагаються перевести станцію під управління РФ, повідомив ексглава Держінспекції ядерного регулювання України.

Related video

Хоча всі атомні енергоблоки Запорізької атомної електростанції перебувають у стані холодної зупинки, залишається загроза вибуху на об'єкті, оскільки 1-й та 2-й енергоблоки станції в Енергодарі заміновані. Про це під час брифінгу у вівторок, 4 жовтня, повідомив колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

"Всі атомні енергоблоки перебувають у стані холодної зупинки... Ми знаємо, що 1-й та 2-й енергоблоки заміновані... Є повідомлення щодо знущань над персоналом, є повідомлення щодо спроб влади РФ перевести ЗАЕС під юрисдикцію РФ", — сказав Плачков.

За словами колишнього глави відомства, наразі лінії постачання електроенергії на АЕС відремонтовані, проте будь-якої миті можуть бути знову пошкоджені російськими окупантами і ситуація на об'єкті залишається напруженою.

Плачков додав, що від військ РФ, які знаходяться на станції, можна очікувати будь-чого — нині відомі випадки спрацьовування мін на ЗАЕС і пошкодження трансформаторного обладнання.

"Ми бачимо, що РФ не залишає спроб щодо переведення ЗАЕС під юрисдикцію АЕС — щоб вона працювала на Крим або на об'єднану енергосистему РФ… Найважливіше завдання зараз — зробити ЗАЕС безпечною для світу, не лише для України", — зазначив Плачков.

Також колишній керівник інспекції висловив думку, що зараз на Росію необхідно тиснути всім світовим співтовариством, щоб окупацію атомного об'єкта було припинено, оскільки архітектура ядерної безпеки, яка функціонує наразі, не спрацювала".

"(Росію) не зупинили, ні міжнародні договори, ні Женевські конвенції. Якщо вона так поводиться, світові вже немає іншого виходу, як виключати цю країну-окупанта із шановних міжнародних організацій", — додав Плачков.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що окупаційні війська РФ звільнили з полону генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. 30 вересня його затримав російський патруль, коли начальник станції їхав із роботи.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії при ООН розпочало переговори щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС в Енергодарі.