Усі пішли в ліси: в одному із сіл Карелії не змогли мобілізувати жодну людину

Чоловіки масово пішли в глухі ліси, щоб не отримувати повістки. У місцевій адміністрації пояснюють це тим, що мобілізація збіглася із сезоном збирання журавлини.

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У вересні після оголошення в Росії мобілізації жителям Карелії почали розсилати повістки до військкоматів. Однак багато чоловіків з-поміж представників місцевого корінного народу вепсів вирішили уникнути долі бути відправленими на війну. Вони знайшли простий вихід: просто пішли у глухі ліси, де їх знайти практично неможливо, пишуть місцеві телеграм-канали.

За їхніми даними, масовий похід почався відразу після того, як стало зрозуміло, що в армію намагаються забрати всіх підряд. Через війну спроба мобілізації явно провалилася. Наприклад, відправлений зі столиці регіону Петрозаводська автобус відвіз із собою лише кілька людей із села Рибрека, із села Шелтозеро не вдалося забрати жодного чоловіка.

[ + – ] Ухильників і не думали шукати, бо Жовтозеро оточують глухі ліси

Адміністрація Шелтозера пояснила, що труднощі з мобілізацією виникли не через небажання чоловіків воювати, а через початок сезону збору журавлини, передає "База". Зазвичай саме в цей час місцеві вирушають по ягоди, ночуючи в покинутих селах та загублених у лісах мисливських будиночках.

Примітно, що розшукувати тих, хто пішов у ліси, ніхто не став. Сьогодні стало відомо, що після невдалої спроби мобілізації до Шелтозера та Рибрека більше ніхто не приїжджав.

Влада стверджує, що виконала план

Тим часом губернатор Карелії Артур Парфенчиков 4 жовтня оголосив про те, що республіка "виконала завдання щодо часткової мобілізації". Водночас він запевняє, що отримує багато заяв від добровольців, що рвуться на фронт.

Однак Парфенчиков не сказав, скільки людей вдалося мобілізувати і скільки чоловіків не з'явилося за порядком.

Місцеві телеграм-канали стверджують, що серед мобілізованих немає жодного високопоставленого карельського чиновника чи депутата.

"Серед мобілізованих не виявилося жодного з чотирьох депутатів республіканського парламенту від "Єдиної Росії", які, як стверджували в партії, самі попросилися на військову службу, — пише паблік From Karelia with freedom. — Серед них спікер Законодавчих зборів Елісан Шандалович, син якого давно перебрався до сусідньої Фінляндії”.

Російські пабліки повідомляють, що схожа ситуація склалася і в Якутії. Там чоловіки в масовому порядку беруть відпустки власним коштом і йдуть у тайгу на полювання.

Раніше стало відомо про те, що з початку оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації Росію залишили близько 700 тисяч осіб, 200 тис. з них вирушили до Казахстану.

Західні експерти наголошують, що мобілізація вкрай негативно позначається на Росії. Зрештою, це відчують усі росіяни, оскільки ціни на всі товари знову зростуть.